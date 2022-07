Katrina Kaif et Vicky Kaushal vont-elles annoncer leur grossesse le jour de l’anniversaire de l’actrice de Tiger 3 ? Voici ce que nous savons

Il y a quelques jours, Katrina Kaif avait déclenché des rumeurs de grossesse en raison de sa longue absence, que ce soit des réseaux sociaux ou des événements de Bollywood. De nombreux fans pensaient que le couple attendait leur premier enfant. Et si l’on en croit les dernières informations, Katrina est bel et bien enceinte et l’actrice de Tiger 3 devrait faire l’annonce officielle le jour de son anniversaire, c’est-à-dire le 16 juillet.

“Il est confirmé que Katrina Kaif est enceinte. Elle et Vicky Kaushal attendent leur premier enfant ensemble. Il y a de fortes chances que la nouvelle de la grossesse de Katrina Kaif soit partagée par le couple le jour de l’anniversaire de Kat. Katrina fêtera son 39e anniversaire le Le samedi 16 juillet, et c’est à ce moment-là que le couple partagera probablement la bonne nouvelle avec ses fans”, a déclaré une source citée par Asianet Newsable.

Pendant ce temps, Katrina et Vicky ainsi que Sunny Kaushal et sa petite amie présumée Sharvari Wagh ont été repérés à l’aéroport de Mumbai. Les couples se sont envolés pour les Maldives pour fêter le 39e anniversaire de Katrina. Alors que Katrina portait un t-shirt ample orange avec un jean évasé, Vicky portait un t-shirt décontracté, un jean et une veste.

Le mois dernier, il a été rapporté que Katrina avait été testée positive pour Covid-19. Selon certaines informations, elle n’a pas pu assister à l’événement IIFA 2022 à Abu Dhabi car elle était sur la voie de la guérison du virus.

Vicky et Katrina se sont mariées en décembre dernier à Sawai Madhopur, au Rajasthan. La cérémonie de mariage très intime n’a été suivie que par leurs amis les plus proches et les membres de leur famille. Après la cérémonie, ils se sont rendus aux Maldives pour une lune de miel et sont revenus à Mumbai en quelques jours seulement. Le couple a également loué un appartement dans le quartier de Juhu à Mumbai après leur mariage en décembre.