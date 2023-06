Katrina Kaif et Vicky Kaushal vont dîner dans un restaurant très fréquenté de New York [watch video]

Katrina Kaif et Vicky Kaushal se sont envolées pour New York pour passer du bon temps en compagnie l’une de l’autre. Le couple puissant a été aperçu dans un restaurant avec un groupe d’amis. Katrina nous a déjà offert quelques photos sereines d’elle sur Instagram depuis New York. Maintenant, une vidéo de Katrina Kaif et Vicky Kaushal au restaurant a fait surface sur Internet, attirant l’attention des fans. La vidéo a été tweetée par l’un des admirateurs du couple sur la plateforme de micro-blogging, qui était présent sur les lieux.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal dînent au restaurant de New York

La fan, ravie d’avoir repéré Katrina Kaif et Vicky Kaushal au restaurant, a tweeté : « J’ai repéré Vicky Kaushal et Katrina Kaif avec désinvolture ! Votre sœur était trop timide pour dire quoi que ce soit. » La vidéo a capturé Katrina assise en face de Vicky à une table de dîner, vêtue de vêtements décontractés, entourée de certains de leurs amis. Tous ont été vus en train de discuter entre eux, en s’amusant. Mais malheureusement, nous n’avons pas pu avoir une image claire du couple B-town dans la vidéo floue et prise de loin.

Dans une vidéo séparée, partagée par un fan, Katrina Kaif et Vicky Kaushal ont été vues dans un restaurant. Alors que Katrina portait un sweat-shirt blanc et rose, Vicky portait un ensemble entièrement noir et portait une casquette noire. Certains de leurs amis étaient assis en face du couple. En postant le court clip sur Reddit, le fan a écrit : « Quand Katrina Kaif et Vicky Kaushal s’assoient nonchalamment à côté de votre table. »

Les prochains films de Vicky Kaushal

Le voyage de Katrina Kaif et Vicky Kaushal à New York intervient peu de temps après la sortie de Zara Hatke de Vicky, Zara Bachke avec Sara Ali Khan, qui est devenu un succès dans les salles. Sur le plan du travail, Vicky a des projets intéressants dans son pipeline. Il est prêt pour la sortie du film biographique de la réalisatrice Meghna Gulzar, Sam Bahadur. Il fait également partie de Dunki de Rajkumar Hirani, avec Shah Rukh Khan en tête.

Le pipeline de Katrina Kaif

Pendant ce temps, Katrina Kaif a été engagée pour Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar, aux côtés d’Alia Bhatt et de Priyanka Chopra. Elle attend également la sortie du très attendu artiste d’action, Tiger 3, face à Salman Khan. Dirigé par Maneesh Sharma, Tiger 3 devrait sortir sur grand écran le 10 novembre.