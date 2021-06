Katrina Kaif et Vicky Kaushal sont ensemble, CONFIRME l’acteur Harsh Varrdhan Kapoor

Les rumeurs sont en effervescence depuis un certain temps maintenant sur la romance secrète entre les acteurs Vicky Kaushal et Katrina Kaif. Bien que le couple ne l’ait toujours pas officialisé, le frère de Sonam Kapoor et l’acteur de « Mirziya », Harsh Varrdhan Kapoor, ont confirmé leur relation.

Lors d’une émission de discussion avec Zoom, lorsqu’on a demandé à Harsh Varrdhan quelle relation avec l’industrie cinématographique pense-t-il être vraie ou une décision de relations publiques? Il a répondu: « Vicky et Katrina sont ensemble, c’est vrai » mais a rapidement ajouté: « Est-ce que je vais avoir des ennuis pour ça? »

Plus tôt cette semaine, Vicky Kaushal a été photographiée devant le bâtiment de Katrina Kaif. Vicky était arrivée à la résidence de Katrina à 15h30 et était partie à 20h30. Le chauffeur de Katrina a également été vu en train de laisser la voiture de Vicky quitter l’enceinte du bâtiment.

Pour les non-savants, Vicky avait été testée positive pour COVID-19 le 5 avril et le lendemain Katrina avait révélé qu’elle avait également été diagnostiquée positive. Vicky et Katrina se sont rétablies les 16 et 17 avril simultanément.

Lors de la promotion du prochain film de Katrina « Sooryavanshi » avec Akshay, le producteur Karan Johar avait taquiné l’acteur en disant: « Inke Ghar Pe Sab Kaushal Mangal Hain », faisant allusion à sa rumeur de liaison avec Vicky Kaushal.

Côté travail, Vicky Kaushal a des films comme « The Immortal Ashwathama », « Sardar Udham Singh » et un biopic sur Sam Manekshaw en préparation.