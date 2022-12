Katrina Kaif et Vicky Kaushal s’envolent pour les vacances du Nouvel An après avoir fêté Noël en famille

Katrina Kaif et Vicky Kaushal, qui se sont mariées en décembre de l’année dernière, ont été aperçues à l’aéroport de Mumbai le matin du lundi 26 décembre alors que le couple puissant s’envolait vers un lieu inconnu pour sonner le Nouvel An 2023 après avoir célébré Noël avec la famille Kaushal dimanche.

Alors que Vicky était vue dans des tenues décontractées cool avec une chemise blanche et un jean bleu, Katrina portait une robe à fleurs pour le voyage. Leur vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur son compte Instagram. Dans le clip, on voit les deux stars saluer les papas avant de se diriger vers l’aéroport.

Dans la dernière partie du clip, on voit que le personnel du CRPF demande à l’actrice de Dhoom 3 de s’arrêter pour un contrôle de sécurité alors qu’elle se dirige directement vers l’aéroport. Un internaute s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit : “Ye dono to aise samaj rahe hai inka private airport hai to direct chale jayenge (Ces deux-là pensent que c’est leur aéroport privé et entreront directement à l’intérieur)”.

L’un des fans de Katrina est venu à son secours en écrivant : “Arrêtez de publier une vidéo éditée et de montrer une histoire différente juste pour que les gens la trollent. J’ai vu toute la vidéo sur YouTube. Katrina a dit qu’elle était pressée et extrêmement en retard pour leur vol. . Il est donc clair qu’elle a juste paniqué et se précipitait pour prendre l’avion, quel est le problème, elle ne manque jamais de respect à personne.”





Pendant ce temps, côté travail, on verra Vicky dans le prochain film sans titre de Laxman Utekar avec Sara Ali Khan et Sam Bahadur, le biopic de Meghna Gulzar sur le maréchal Sam Manekshaw en 2023. En revanche, on verra Katrina aux côtés de Salman Khan dans Tiger 3 devrait sortir à Diwali l’année prochaine.

