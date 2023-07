Katrina Kaif et Vicky Kaushal reviennent main dans la main de l’escapade d’anniversaire ; les fans ne peuvent pas arrêter de jaillir dessus [Watch]

Katrina Kaif devenu magnifique 40 il y a quelques heures. Catherine et Vicky Kaushal s’est envolé pour une escapade et pour célébrer le Tigre 3 l’anniversaire de la belle. Katrina et Vicky ont décollé un jour avant son anniversaire et sont maintenant de retour à Mumbai. Oui, tu l’as bien lu. Le duo mari-femme semble prêt à se remettre en action après avoir volé un court voyage au milieu de leurs horaires chargés pour célébrer l’anniversaire marquant de Katrina. Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont été photographiées à l’aéroport et les fans en deviennent gaga.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal rentrent chez elles

Après avoir fêté son anniversaire de manière chaleureuse et romantique, Katrina Kaif est de retour dans la baie avec Vicky Kaushal. Le charmant couple arborait un look très décontracté. Ils étaient en quelque sorte des jumelages dans les styles. Vicky et Katrina sont connues pour leurs looks d’aéroport décontractés. Et c’est aussi ce qu’ils ont vu lorsqu’ils sont revenus à Mumbai. Katrina portait une chemise jaune rayée et un jean court tandis que Vicky Kaushal portait une chemise et un pantalon à carreaux. Ils portaient tous les deux des baskets blanches et des lunettes de soleil noires. Le duo était tout sourire pour les paparazzi alors qu’ils se dirigeaient vers leur voiture. Et comme un gentleman, Vicky a d’abord laissé Katrina s’asseoir dans la voiture. La vidéo devient virale dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo de Katrina Kaif et Vicky Kaushal à l’aéroport ici :

Les fans ne peuvent pas arrêter de jaillir sur Katrina et Vicky

C’est la simplicité de Katrina et Vicky qui séduit les fans à chaque fois. À moins d’assister à un événement ou à une fête, Katrina et Vicky affichent toujours leur style décontracté et séduisent les fans. Et c’est ce qui s’est passé cette fois aussi. Les fans les ont appelés le couple le plus sexy et le couple le plus beau et le plus beau de la ville et ainsi de suite ! Et ils forment en effet un beau couple !

Katrina Kaif dans l’actualité

Eh bien, tout récemment, les créateurs de Merry Christmas ont annoncé la date de sortie. Le film qui met en vedette Vijay Sethupathi face à Katrina sortira le 15 décembre 2023. Il va se heurter à la vedette de Sidharth Malhotra Yodha. Il semble que Karan Johar ait été vexé lorsque la date du Joyeux Noël a été annoncée aujourd’hui et il a exprimé la même chose de manière cryptique sur Threads. Elle a également Tiger 3 avec Salman Khan. Les rumeurs disent que Katrina est sortie de Jee Le Zaraa après que Priyanka Chopra soit sortie. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle sur la même chose.