Katrina Kaif et Vicky Kaushal partageront l’écran pour la première fois après le mariage – découvrez les détails du tournage et du projet

Tout ce qui Fans de Bollywood, Bollywood initiés, les médias de divertissement et les médias sociaux parlaient en décembre de l’année dernière était le Mariage de Katrina Kaif et Vicky Kaushal. L’exotique et historique Six Senses Fort Barwara au Rajasthan a été choisi comme lieu de mariage de Katrina Kaif et Vicky Kaushal, la sécurité était la plus stricte que vous ayez jamais trouvée pour un mariage à Bollywood à ce jour, et en fait, les invités auraient même été obligés de signer des NDA avant d’assister à la cérémonie. La cérémonie haldi du couple, elle aussi, était tout droit sortie d’un grand, gros, punjabi, shaadi de Bollywood tandis que le mehendi était tout au sujet des dhols et de la danse toute la nuit.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal tournent ensemble pour leur premier projet

Enfin, lorsque le jour J est arrivé le 9 décembre 2021, Vikkat on aurait dit qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Maintenant, pour la cerise sur le gâteau de tous Fans de Vickkat, le couple a apparemment tourné pour leur premier projet ensemble après le mariage. Selon un reportage sur le divertissement dans India Today, Katrina Kaif et Vicky Kaushal ont collaboré pour leur première publicité ensemble, et c’était un tournage à huis clos qui a eu lieu le 29 août au Mehboob Studio à Bandra, Mumbai. Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont apparemment également offert beaucoup de films après le mariage, avant de signer cette publicité, mais le mot est que rien ne les avait encore excités pour signer sur la ligne pointillée.

Katrina Kaif, Vicky Kaushal films à venir

Ainsi, la tendance des cinéastes publicitaires à appeler les couples de Bollywood pour leurs premiers tournages ensemble après avoir noué le nœud se poursuit. Pendant ce temps, Katrina Kaif sera ensuite vue dans Joyeux noëlTigre 3 et Téléphone Bhoot tandis que Vicky Kaushal sera la tête d’affiche Govinda Naam Mera. Il n’est pas encore question qu’ils fassent un film ensemble.