Katrina Kaif et Vicky Kaushal partagent des photos inédites avec Sunny Kaushal pour son anniversaire

Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont posté deux photos inédites de Sunny Kaushal le jour de son anniversaire.

Sur la photo que Kat a postée, on peut voir Sunny s’incliner devant elle et Vicky. La photo semble provenir du mariage du couple. Sur la photo, Katrina portait une dupatta rose et enfilait une tenue ethnique orange. Sunny Kaushal portait une tenue noire, tandis que Vicky portait un ensemble jaune et blanc. Vicky et Katrina portaient toutes deux des guirlandes blanches autour du cou.

Elle a écrit “Jeete raho, khush raho” suivi d’emoji de gâteau d’anniversaire.





Vicky, quant à elle, a été vue en train de poser avec son frère sur la photo qu’elle a partagée. Il a écrit, Joyeux anniversaire au plus Sarv Sunn Sampann Kaushal ! Je t’aime @sunsunnykhez.





Lors d’une petite cérémonie de mariage au Rajasthan, le couple a échangé ses vœux de mariage en décembre 2021. Bien qu’ils n’aient jamais été ouverts sur leur relation, le couple est sorti ensemble pendant près de deux ans avant de se marier.

Les fans pourront ensuite attraper Katrina dans la sortie du 4 novembre de la comédie d’horreur Phone Bhoot, qui met également en vedette Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter. Avec Vijay Sethupathi, elle apparaît également dans le film Merry Christmas. De plus, elle apparaîtra dans Tiger 3, un film de Salman Khan qui sortira le 23 avril 2023.

Dans Govinda Naam Mera, Vicky apparaîtra avec Bhumi Pednekar et Kiara Advani. Il apparaîtra également dans le prochain film sans titre de Laxman Utekar avec Sara Ali Khan. Avec ces deux-là, il a Sanya Malhotra et Fatima Sana Sheikh avec des films d’Anand Tiwari, Triptii Dimri et Meghna Gulzar, Sam Bahadur, en développement. Un biopic sur le maréchal Sam Manekshaw est intitulé Sam Bahadur.