Katrina Kaif et Vicky Kaushal atteignent le sanctuaire des léopards du Rajasthan pour sonner le Nouvel An ; il partage des photos d’un lever de soleil serein

Katrina Kaif et Vicky Kaushal sont actuellement au Rajasthan où elles passeront les derniers jours de 2022. Le couple d’acteurs se trouve dans le Jawai Leopard Sanctuary près de Jodhpur et Vicky a même partagé quelques photos de lui ainsi qu’un léopard de ses vacances. Katrina, cependant, était manifestement absente des messages de Vicky, ce que les fans ont également remarqué.

Vicky et Katrina ont été aperçues en train de quitter Mumbai à l’aéroport lundi après-midi. Plus tard dans la journée, le couple a été cliqué à l’extérieur de l’aéroport de Jaipur alors qu’ils se dirigeaient vers l’extérieur. Selon les sources, le couple s’est ensuite rendu par la route à Jawai, un sanctuaire de léopards près de Jodhpur, où ils devraient rester jusqu’au jour de l’An. Vicky et Katrina s’étaient mariés dans une propriété patrimoniale de l’État en décembre de l’année dernière.

Mardi, Vicky Kaushal a posté une photo d’un léopard sur lequel il avait apparemment cliqué, en écrivant “repéré” dans la légende. Mercredi matin, l’acteur a partagé un aperçu de lui-même en train de profiter du lever du soleil depuis le safari. La photo montrait Vicky debout dans un véhicule ouvert alors que le soleil se levait derrière les collines au loin. “Voici pour se lever en 2023”, a-t-il légendé le message.





Commentant le message, de nombreux fans de Vicky lui ont également demandé de publier une photo avec Katrina. Beaucoup se sont demandé pourquoi Vicky avait supprimé une photo qu’il avait publiée plus tôt et republié une autre photo. « Pourquoi avez-vous supprimé le premier ? C’était sympa », a écrit l’un d’eux.

Katrina et Vicky ont toutes deux un certain nombre de films prévus pour 2023. Vicky sera vue dans le prochain film sans titre de Laxman Utekar avec Sara Ali Khan et Sam Bahadur, le biopic de Meghna Gulzar sur le maréchal Sam Manekshaw. Katrina, d’autre part, a Joyeux Noël avec Vijay Sethupathi et Tiger 3 avec Salman Khan dans le pipeline.