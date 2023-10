Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Katrina Kaif et Anushka Sharma attendaient. Cela crée définitivement un véritable buzz dans le monde de Bollywood. Même s’il est toujours excitant d’entendre parler de célébrités qui deviennent parents, il est important de se rappeler que ces rumeurs ne sont que des rumeurs. Pour l’instant, ni Katrina ni Anushka n’ont officiellement confirmé ou annoncé quoi que ce soit concernant leur grossesse. Il est toujours préférable d’attendre que les stars elles-mêmes partagent de telles nouvelles personnelles. Katrina et Anushka sont des actrices incroyablement talentueuses qui ont fait leur marque dans l’industrie, et les fans sont toujours impatients de savoir ce qui se passe dans leur vie. Regardez la vidéo pour en savoir plus.