Katrina Kaif est l’animal de compagnie de sa maman : découvrez les articles adorables de l’actrice pour sa mère | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Katrina Kaif célèbre son 38e anniversaire vendredi 16 juillet. Alors qu’elle est devenue une grande star de Bollywood qui règne sur des millions de cœurs, Katrina sera toujours l’animal de compagnie de sa maman. Les parents de l’actrice ont divorcé quand elle était jeune et sa mère l’a élevée seule, elle et ses frères et sœurs.

L’actrice a une famille nombreuse de six frères et sœurs – 5 cinq sœurs et un frère à part elle et elle est l’enfant du milieu. Alors que nous voyons beaucoup de photos de Katrina avec sa sœur cadette Isabella qui essaie également de se démarquer à Bollywood, voici quelques articles que Katrina a dédiés à sa mère la plus aimée.

Katrina Kaif a été vue pour la dernière fois en face de Salman Khan à Bharat. L’actrice sera ensuite vue dans Sooryavanshi de Rohit Shetty face à Akshay Kumar. Le hit jodi sera vu ensemble après plus d’une décennie. Katrina sera également vue dans Tiger 3 d’Ali Abbas Zafar aux côtés de Salman Khan et avec les nouveaux arrivants Ishaan Khattar et Siddharth Chaturvedi dans Phone Bhoot de Gurmmeet Singh.