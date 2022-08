Katrina Kaif est enceinte ? Voici la vérité derrière sa visite chez le médecin et celle de Vicky Kaushal

Katrina Kaif et Vicky Kaushal ont été aperçues devant la clinique d’un médecin et, évidemment, une fois de plus, les rumeurs de grossesse de l’actrice de Tiger 3 se sont propagées comme une traînée de poudre. Les fans de Vickat célèbrent que le couple puissant de Tinsel Town va bientôt devenir parents. Mais il semble que la célébration est trop tôt. Pourquoi demandes-tu? Une source proche du couple affirme que la récente visite de Katrina Kaif n’était pas son examen chez le dentiste et qu’elle n’a rien à voir avec sa grossesse. Bien que la source n’ait pas affirmé qu’elle n’était pas enceinte.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal n’ont pas encore démenti les rumeurs de grossesse

Katrina Kaif et Vicky Kaushal se sont mariées en décembre de l’année dernière au milieu de leurs amis proches et de leur famille. Alors qu’il y a quelques mois les rumeurs de grossesse sur l’actrice commençaient à faire le tour. En fait, sa dernière apparition à l’aéroport a confirmé qu’elle exceptait son premier enfant car ses fans ont pu repérer le baby bump. Alors que les rumeurs de grossesse circulent depuis un certain temps maintenant, Vicky et Katrina n’ont pas publié de déclaration officielle si elles attendent ou non leur premier enfant.

Et cette dernière visite du couple était un examen dentaire de routine. Alors que Vicky sur Koffee With Karan 7 avait également déclaré que Katrina s’était fait retirer sa dent de sagesse lorsqu’elle a dit lors de l’appel qu’elle avait de la glace après que Sidharth Malhotra ait affirmé qu’elle mentait car Katrina ne mangeait pas de glace. Bien enceinte ou non, l’apparition de Vicky et Katrina ensemble fait souvent pâlir leurs fans et comment.

Dans l’émission de Karan Johar, Vicky Kaushal a également hautement parlé de sa femme Katrina qui est maintenant son miroir et elle le garde ancré. Il est aussi très bien installé avec elle maintenant. L’histoire d’amour de Vicky Kaushal et Katrina Kaif avait commencé sur le canapé Koffee de Karan Johar il y a près de deux ans.