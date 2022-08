Katrina Kaif est enceinte ; sa bosse de bébé est visible dans sa dernière apparition selon les fans [Watch video]

La dernière apparition de Katrina Kaif à l’aéroport a une fois de plus déclenché les rumeurs de grossesse. L’actrice a été vue portant un pantalon orange ample avec un haut blanc lâche qui montre seulement qu’elle faisait de son mieux pour cacher la bosse du bébé. Mais ses fans aux yeux d’aigle ont repéré la bosse de bébé alors qu’elle se précipitait à l’aéroport et l’ont déjà déclarée la maman la plus mignonne. La bosse de bébé de Katrina Kaif est évidente alors qu’elle se dirige vers l’aéroport et si vous regardez tôt, vous pouvez également remarquer la bosse. Dernièrement, Katrina n’a pas non plus fait d’apparitions publiques minimales. Elle s’est tenue à l’écart des regards des médias et ne sort que lorsque c’est important.

Jetez un œil à la façon dont les fans sont convaincus que Katrina Kaif est enceinte et veulent qu’elle fasse une annonce bientôt.

Un fan de Katrina Kaif a écrit : “Ce bébé bosse quand même”. Un autre fan l’a appelée la future maman la plus mignonne de la ville, “Cutest Mummy”. Un fan club de Katrina Kaif a mentionné que comment ils savaient que l’actrice de Tiger 3 est enceinte, ” Juste entre nous, bae est enceinte”. Eh bien, les fans ont hâte que les tourtereaux fassent une annonce bientôt, tout comme Bipasha Basu et Karan Singh Grover l’ont fait il y a quelque temps.

Les rumeurs de grossesse de Katrina Kaif circulent depuis un certain temps maintenant, mais le couple n’a pas encore fait de déclaration officielle pour le nier. Katrina évitant d’assister à des événements et à des fêtes qui se sont déroulés récemment dans l’industrie ne fait que prouver qu’elle se tient à l’écart des médias pour une raison évidente. Alors que Katrina fera son apparition dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar et on en est sacrément sûr, KJo interrogera la diva sur ses conjectures de grossesse. Eh bien, pour l’instant, Vicky Kaushal fait sensation en ligne et tout cela grâce à la dernière promo de Koffee With Karan 7 avec Sidharth Malhotra.