Katrina Kaif est enceinte ? Les rumeurs reprennent grâce à sa photo de Noël avec son mari Vicky Kaushal et sa famille

Le couple romantique de Bollywood, Katrina Kaif et Vicky Kaushal, a récemment célébré Noël avec leur famille et s’est bien amusé ensemble. Le couple éperdument amoureux a également été rejoint par leurs amis proches de l’industrie. Katrina a partagé des photos de leur fête de Noël amusante et toute la famille s’est sûrement beaucoup amusée. Katrina a été vue avec Vicky, ses parents Sham et Veena Kausha, son frère Sunny Kaushal et sa sœur Isabelle Kaif. Katrina était belle dans une chemise à carreaux rouge-noir associée à un pantalon, tandis que Vicky était belle dans un T-shirt blanc et a complété son look avec une casquette de Noël rouge.

Un regard sur la photo de Noël de Katrina Kaif –

Alors que Katrina Kaif partageait des photos de la fête de Noël, ses fans ont inondé ses réseaux sociaux de nombreux messages alors qu’ils pensaient qu’elle était enceinte. Oui, tu l’as bien lu! Une fois de plus, la nouvelle de la grossesse de l’actrice de Tiger 3 se répand comme une traînée de poudre.

Les fans ont également repéré une jolie photo de Katrina et Vicky sur le sapin de Noël bien décoré. Un utilisateur a écrit, ‘Kat a l’air enceinte ?’ tandis qu’un autre a commenté en disant: “Je pense qu’elle est enceinte ……????” Le troisième utilisateur a dit “famille complète”. Les spéculations ont commencé lorsque Katrina a posé derrière sa belle-mère. De plus, Neha Dhupia a partagé une photo de la fête de Noël de Katrina, où l’actrice cachait son ventre. Katrina a partagé une autre photo avec Isabelle Kaif et la réalisatrice Karishma Kohli.

Katrina et Vicky ont marché dans l’allée le 9 décembre 2021. Le couple follement amoureux a célébré son premier anniversaire ensemble au cours duquel la copine s’est envolée pour Ooty où Vicky Kaushal tournait pour Sam Bahadur.

Côté travail, Katrina sera vue dans Merry Christmas et Tiger 3, tandis que Vicky est vue dans Govinda Naam Mera aux côtés de Kiara Advani et Bhumi Pednekar. On le verra ensuite dans Sam Bahadur de Meghna Gulzar.