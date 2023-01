Katrina Kaif est enceinte ? La visite de l’actrice et de Vicky Kaushal au temple Siddhivinayak pour demander des bénédictions suscite de nouvelles rumeurs

La curiosité autour de la grossesse de Katrina Kaif continue. L’actrice de Tiger 3 a récemment visité le temple Siddhivinayak avec son mari et acteur de Bollywood, Vicky Kaushal, pour commencer la nouvelle année de manière propice, ce qui a laissé ses fans spéculer une fois de plus sur ce qu’elle attend. Katrina Kaif était magnifique en tenue indienne alors qu’elle se donnait la main devant Bappa avec son mari et sa belle-mère Veena Kaushal, ses fans affirment qu’elle a l’air enceinte. L’un des fans de Katrina Kaif et Vicky Kaushal a commenté leur photo virale et écrit : « Que toutes leurs prières soient exaucées », un autre fan a déclaré : « Elle a l’air enceinte » ».

La grossesse de Katrina Kaif s’est épargnée depuis son mois d’anniversaire juillet et c’est déjà une nouvelle année et cela fait plus de 6 mois de spéculations. S’il y avait eu une bonne nouvelle, le couple l’aurait annoncé, mais cette spéculation constante ne les contrariera pas, ils se comportent de leur mieux et ignorent toutes ces rumeurs depuis un moment maintenant.

Vicky et Katrina forment l’un des couples les plus idéaux, surtout après la façon dont ils parlent l’un de l’autre. Cela ne fait que montrer l’admiration et le respect mutuel qu’ils ont l’un pour l’autre. Récemment, la déclaration de Vicky Kaushal est devenue virale où il a dit qu’il ne tromperait jamais sa femme Katrina car il sait qu’elle a beaucoup souffert dans sa relation précédente. Vicky a conquis les cœurs et les fans disent que Katrina a fait le bon choix.

Sur le plan professionnel, Vicky vient de livrer son film comique adapté Govinda Naam Mera qui est aimé et se prépare pour Ashwatthama: The Immortal., Tandis que Katrina Kaif est prête pour la sortie de Tiger 3 avec Salman Khan.