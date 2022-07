“Katrina Kaif est enceinte”, déclarent les fans de Vickat alors qu’elle revient des Maldives avec Vicky Kaushal

Les nouvelles de la grossesse de Katrina Kaif font le tour depuis un certain temps déjà. Les rumeurs ont commencé lorsque l’un des fans de l’actrice de Tiger 3 a soulevé la question de son absence des regards médiatiques sur son Instagram AMA sur un portail de divertissement. Depuis lors, les fans de VicKat attendent avec impatience que le couple fasse une annonce officielle. Cependant, certains rapports affirment que le jour de l’anniversaire de Katrina, elle annoncera la même chose. Mais rien de tout cela ne s’est produit. Bien que l’actrice ait passé un moment de sa vie avec son équipe aux Maldives, les rumeurs selon lesquelles elle serait enceinte n’avaient aucune place. Et maintenant pendant qu’ils sont de retour en ville. Les fans de VicKat déclarent que Katrina est enceinte. L’actrice qui garde souvent son look d’aéroport extrêmement simple et décontracté portait un t-shirt noir imprimé associé à un jean, ce qui a de nouveau conduit à la spéculation selon laquelle l’actrice était enceinte.

Cependant, au début, lorsqu’il y a eu un fort buzz sur la grossesse de Katrina Kaif, l’équipe de son mari Vicky Kaushal a réfuté la nouvelle en affirmant qu’elle était fausse. Alors que maintenant, ils ont gardé le silence et ont choisi de ne pas commenter, ce qui rend les fans encore plus curieux. De nombreux fans ont laissé tomber le commentaire sur leurs vidéos en disant qu’il suffit de déclarer que notre Kat est enceinte car nous attendons avec impatience cette heureuse nouvelle. Katrina et Vicky bénéficient actuellement d’un énorme fandom, depuis leur mariage, le couple a eu plus de 10 fan clubs ensemble et ils continuent à partager des photos et des informations sur leur couple préféré.

Au milieu des rumeurs de grossesse, l’un des astrologues renommés aurait prédit que l’actrice prendrait un congé sabbatique de deux ans et se concentrerait sur le bébé après l’arrivée. Sur le professionnel de Katrina Kaif attend la sortie de Tiger 3 avec Salman Khan, Joyeux Noël avec Vijay Sethupati et Jee Le Zaraa avec Alia Bhatt et Priyanka Chopra