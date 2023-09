Katrina Kaif est-elle enceinte et attend-elle son premier enfant avec Vicky Kaushal ? Voici la vérité

Vicky Kaushal et Katrina Kaif sont l’un des couples les plus aimés et les plus populaires de l’industrie bollywoodienne. Ils ont laissé tout le monde surpris lorsqu’ils se sont mariés le 9 décembre 2021. Leurs photos de mariage étaient si belles et rêveuses. Même après cela, nous avons vu le couple partager beaucoup de photos ensemble et nous sommes amoureux de ce jodi dynamique de B-town. Pourtant, depuis longtemps, Katrina Kaif a disparu des feux de la rampe.

Pendant son absence, beaucoup pensaient qu’elle était enceinte et qu’elle ne sortirait donc pas en public. Récemment, elle n’a même pas été vue lors des célébrations de Ganesh Chaturthi de Mukesh et Nita Ambani. Vicky y a été aperçue avec son frère, Sunny Kaushal et la sœur de Katrina, Isabelle.

Elle n’a pas non plus été vue lors des promotions du film de Vicky Kaushal, The Great Indian Family. Avec tout cela, les discussions sur la grossesse de Katrina Kaif se poursuivent. Cependant, la vérité est différente. Selon les rapports du Hindustan Times, Katrina est juste rattrapée par son travail.

Katrina Kaif n’est pas enceinte

Les rapports indiquent qu’elle n’est pas enceinte mais qu’elle est occupée. Elle fait la navette entre les villes pour son travail et n’a pas de temps libre. On ne la voit pas dans les aéroports car l’actrice prend beaucoup de vols tôt le matin.

En parlant de ses films, Katrina Kaif sera vue dans Tigre 3 avec Salman Khan. Elle a aussi Joyeux noël avec Vijay Sethupathi. Parler de Tigre 3, le film est réalisé par Maneesh Sharma et nous pourrions également voir Shah Rukh Khan dans le rôle de Pathaan dans le film.

Regardez tous les détails sur Tiger 3 ici :

Il aurait fait une apparition de 15 minutes dans le film. Récemment, il a été rapporté que les promotions de Tiger 3 commenceraient plus tôt et que le teaser serait bientôt disponible. Le teaser viendra avant Anant Chaturdashi. Un proche nous a dit qu’une fois la période Shraddh (Pitrupaksh) entrée, les gens se font discrets. Toute promotion n’aura lieu qu’au début de Navratri. Ils ont beaucoup de temps devant eux, mais si les créateurs ont des projets, cela se produira à Ganpati.