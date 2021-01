Katrina Kaif est de retour au gymnase après la saison des fêtes, regardez la vidéo

L’actrice de Bollywood Katrina Kaif, connue pour sa routine de fitness intense, est de retour au gymnase. À la fin de la saison des fêtes, Katrina s’est assurée de perdre toutes les calories que la nourriture de fête avait dû apporter. Elle a également partagé sa routine d’entraînement avec ses abonnés sur Instagram. La bobine Instagram partagée par l’actrice la montre en train de travailler sur sa routine de jour de jambe.

Vêtue d’une tenue de sport entièrement noire, Katrina est vue tenant des poids alors qu’elle s’entraîne à s’accroupir. L’actrice de 37 ans a tagué l’instructeur de fitness célèbre Yasmin Karachiwala avec qui elle travaillait dans la vidéo. Regarde:

Katrina a récemment passé ses fêtes de Noël et du Nouvel An avec sa sœur Isabelle Kaif à Alibaug. On a également émis l’hypothèse que l’actrice aurait été rejointe par l’acteur Vicky Kaushal et son frère Sunny Kaushal pour les célébrations. Les rumeurs de rencontres entre les deux acteurs sont assez nombreuses. La semaine dernière, Katrina a publié une photo avec sa sœur sur son histoire Instagram où les fans ont repéré le reflet de Vicky dans la vitre derrière les deux femmes. Peu de temps après avoir publié la photo, elle l’a supprimée.

Katrina a également posté mercredi une vidéo amusante d’elle avec sa sœur Isabelle sur Instagram pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. La publication Instagram montrait les deux sœurs portant des sweats à capuche et profitant d’une sorte de balade amusante. La publication a recueilli plus de 2,1 millions de likes alors que les fans et amis souhaitent à Isabelle un joyeux anniversaire.

L’actrice Deepika Padukone a également souhaité à Isabelle, comme elle l’a commenté: «Joyeux anniversaire, camarade Capricorne! @isakaif. » La réalisatrice Nitya Mehra a également laissé un commentaire sur le message de Katrina, «Joyeux anniversaire ma chérie @isakaif. Grand amour qui vole de nous trois !! »