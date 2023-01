Katrina Kaif enfile un costume salwar pour la visite du temple Siddhivinayak avec Vicky Kaushal et sa mère; les fans la louent “sanskar”

Katrina Kaif a canalisé son desi bahu intérieur en portant un costume de salwar vert lors de sa visite au temple Siddhivinayak à Mumbai vendredi. L’actrice était accompagnée de son mari, l’acteur Vicky Kaushal, et de sa belle-mère Veena Kaushal. Dans les photos virales, les fans ont loué la simplicité de Katrina.

Des photos du trio offrant des prières au célèbre temple de Mumbai ont été partagées par les fan clubs vendredi après-midi. La première photo montre Katrina en costume, Vicky en tenue décontractée avec un tissu safran enroulé autour de lui et sa mère Veena aux côtés de Katrina. Ils ont offert des prières au temple avec Vicky tenant le plateau aarti. Sur la deuxième photo, Vicky et Katrina posaient avec un prêtre, alors qu’elles tenaient une photo ornée de guirlandes de Lord Ganesha.





Réagissant aux images sur l’un des messages viraux, un fan a écrit: «C’est un moment si doux en famille. J’adore la simplicité de Kat. Beaucoup d’autres ont loué la façon dont Katrina s’est habillée pour l’occasion. « Non seulement elle est simple, mais elle est aussi sanskari. Ce n’est pas pour le spectacle », a écrit l’un d’eux. De nombreux fans ont écrit comment le couple avait choisi la manière idéale de commencer l’année. Dans la mythologie hindoue, Lord Ganesha est la divinité que l’on prie tout en commençant quelque chose de nouveau.

Katrina et Vicky ont sonné le Nouvel An au Jawai Leopard Sanctuary au Rajasthan. Les deux ont été repérés à l’aéroport de Jodhpur avant Noël, d’où ils se sont rendus à Jawai par la route et y ont passé la semaine suivante. Les deux acteurs ont continué à publier des photos de leur escapade de fin d’année sur leurs réseaux sociaux pendant leur séjour. Ils sont retournés à Mumbai plus tôt cette semaine.

Vicky a quatre films prévus pour cette année, à commencer par le film sans titre de Laxman Utekar avec Sara Ali Khan. Il sera ensuite vu dans The Great Indian Family, suivi du suivant d’Anand Tiwari, et terminera l’année avec le biopic de Meghna Gulzar sur le maréchal Sam Manekshaw Sam Bahadur. Katrina, quant à elle, sera vue dans Joyeux Noël face à Vijay Sethupathi et Tiger 3 avec Salman Khan.