Katrina Kaif écrit une note sincère pour son assistant personnel alors qu’il termine 20 ans avec elle : Priyanka Chopra réagit

Katrina Kaif est connue pour partager un lien fort avec son personnel, y compris l’équipe de maquillage, l’assistante personnelle et les managers. Alors qu’elle vient de terminer 20 ans avec son assistante personnelle, Ashok Sharma, l’actrice lui a écrit une note sincère.

L’une des actrices de Bollywood les plus bancables, Katrina Kaif est entrée dans le showbiz avec le drame de braquage de 2003, Boom. Maintenant, 20 ans plus tard, elle règne sur le grand écran. Une personne qui a été à ses côtés tout au long de son parcours était son assistante personnelle, Ashok Sharma. Montrant sa gratitude pour sa loyauté, Katrina s’est rendue sur Instagram et a écrit un message d’appréciation pour Ashok Sharma. Elle a déposé une photo avec son assistante sur l’application de partage de photos, accompagnée d’une longue note sincère. La note de Katrina commençait par une phrase en hindi, où elle écrivait que cela fait 20 ans aujourd’hui.

Dans la note, Katrina Kaif a poursuivi en ajoutant qu’Ashok Sharma a toujours été à ses côtés et lui a même donné des discours d’encouragement motivants chaque fois qu’elle en avait besoin. Elle a ajouté avec humour qu’ils avaient même eu des divergences sur ses préférences en matière de café ou son indécision.

Poste de Katrina Kaif pour son assistante personnelle

La note de Katrina Kaif pour Ashok Sharma disait : « आज बीस साल पूरे हो गए… M. Ashok Sharma @sharmaashok01. ..pour me battre pour ne pas boire ce que j’ai demandé de café ou pour changer d’avis sur ce que je veux réellement … Pour Ashok, verser quelques larmes si quelqu’un m’a donné du fil à retordre sur le plateau … Nous avons été à travers tout cela, son visage amical là tous les jours, la seule constante, sachant généralement ce que je veux avant de le faire, gardant toujours un œil vigilant sur moi. Voici les 20 prochains.

Vérifier:

Les internautes et collègues réagissent au message de Katrina Kaif

Ce dernier geste de Katrina Kaif a impressionné ses fans et collègues.

L’actrice Priyanka Chopra a réagi à ce message avec un commentaire en un mot qui disait : « Meilleur ! »

Nimrat Kaur a également commenté: « J’adore. »

En plus de cela, l’actrice Sonal Chauhan a écrit : « Quel beau post. »

Un Instagram a commenté: « Tellement si beau que vous respectez autant votre temps. Kat tu es tellement terre à terre.

Un autre utilisateur a partagé : « J’ai adoré la façon dont vous admirez vos proches. »

Beaucoup d’autres ont partagé de belles remarques pour Katrina Kaif.

Les engagements professionnels de Katrina Kaif

Katrina Kaif sera à nouveau vue partager l’écran avec Salman Khan dans la suite très attendue, Tiger 3. Le projet devrait sortir dans les salles de cinéma à Diwali. Le casting principal du film comprend également Emraan Hashmi.

Katrina Kaif dirigera également le réalisateur de Sriram Raghavan, Joyeux Noël, aux côtés de Vijay Sethupathi et Radhika Apte. Présenté comme un thriller, le film tournera autour de deux personnes dont la vie s’est détériorée après un malheureux réveillon de Noël.