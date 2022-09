Katrina Kaif dévoile ENFIN les raisons pour lesquelles elle a eu un mariage privé avec Vicky Kaushal

Katrina Kaif et Vicky KaushalLe mariage de en décembre a été la chose dont on a le plus parlé. C’était une affaire très grandiose mais très très privée. Il y avait beaucoup de tapage autour de leur mariage privé. Il y avait aussi beaucoup de mèmes autour de lui et récemment Karan Johar avait également critiqué Vicky Kaushal et Katrina Kaif pour ne pas l’avoir invité à leur mariage. Et maintenant, le Tigre 3 l’actrice a enfin parlé du mariage privé qu’elle a eu avec Vicky en décembre.

Katrina parle de son mariage privé avec Vicky Kaushal

Le mariage de Katrina Kaif et Vicky Kaushal avait été la plus grande tendance de Nouvelles du divertissement. Leur mariage privé, bien que grandiose, a été largement discuté, principalement pour toutes les restrictions présumées. Même la liste des invités était petite. Récemment, dans une interview avec Zoom, Katrina a révélé la vraie raison d’un mariage silencieux. L’actrice a tout blâmé sur COVID. Elle a partagé que plus que de vouloir le garder privé, ils étaient restreints en raison de COVID. Katrina a ajouté que sa famille était affectée à cause du COVID et qu’ils devaient donc tout prendre très au sérieux. Elle a dit que bien que l’année ait été bien meilleure comparativement en termes de COVID, ils devaient être prudents. La beauté de Tiger 3 a qualifié son mariage de magnifique et a partagé qu’ils en étaient tous les deux très heureux.

Le jibe de Karan à Vicky Kaushal pour un mariage privé

Récemment, lorsque Vicky Kaushal a fait une apparition dans l’émission de chat Koffee With Karan de Karan Johar, l’animateur a semblé narguer Vicky sur le fait que son mariage était une affaire privée. Auparavant, lors de l’ouverture de l’épisode Koffee With Karan mettant en vedette Arjun Kapoor et Sonam Kapoor, Karan avait encore une fois passé un commentaire, laissant entendre qu’il était contrarié de ne pas avoir été invité aux mariages de Bollywood. Bien qu’il ne soit pas dirigé vers Sonam car elle faisait partie de son grand mariage, il était facile de deviner le mariage privé et de petite liste d’invités de Bollywood.