Katrina Kaif danse sur le Kuthu arabe de Thalapathy Vijay-Pooja Hegde avec des écoliers, regardez une vidéo virale

Une vidéo de l’actrice de Bollywood Katrina Kaif est devenue virale en ligne dans laquelle on voit la star de Tiger 3 danser sur la chanson virale arabe Kuthu du film Beast de Thalapathy Vijay et Pooja Hegde avec des écoliers. Katrina Kaif a récemment visité l’école Mountain View School de sa mère Suzanne Turquotte à Madurai, Tamil Nadu, pour la célébration de la Journée du fondateur. C’est ici que l’actrice s’est mêlée aux enfants et a montré de jolis mouvements avec les plus petits. Elle a également posé avec le personnel et d’autres enfants défavorisés.

Katrina Kaif s’est rendue sur Instagram pour partager un carrousel de photos et de vidéos. Elle les a légendés “Célébration de la journée des fondateurs Samedi, à l’école Mountain View, nous avons organisé une célébration de la vie de notre fondateur décédé l’année dernière. Les performances des enseignants et des enfants, ainsi que des invités spéciaux ont rendu ce moment si spécial.

Nous avons également inauguré trois nouvelles salles de classe, grâce aux dons de bienfaiteurs, suite à la collecte de fonds 2021. Je suis toujours si fier de voir le travail incroyable de ma mère ici à l’école, ainsi que de mon frère Sébastien qui a passé l’année dernière à aider aux côtés de ma mère, c’est une très belle école.”



Katrina avait l’air gracieuse dans une kurta florale verte et un pantalon palazzo assorti. Sa sœur Isabelle Kaif et la célèbre instructrice de fitness Yasmin Karachiwala ont également été aperçues à l’école avec Katrina.

Dans une autre vidéo, on la voit groover avec un groupe d’adultes qui semblent être le personnel de l’école sur une scène. Le clip de Katrina a conquis de nombreux cœurs. Réagissant au clip viral, un utilisateur des médias sociaux a commenté : “Comme c’est mignon.” “Elle est si belle”, a commenté un autre.

Regardez la vidéo ci-dessous :





Pendant ce temps, sur le front du travail, Katrina sera ensuite vue dans un prochain film de comédie d’horreur Phone Bhoot aux côtés de Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter, qui devrait sortir en salles le 4 novembre 2022. En dehors de cela, elle fait également partie of Merry Christmas avec l’acteur sudiste Vijay Sethupathi, et Tiger 3 avec Salman Khan, dont la sortie est prévue le 23 avril 2023.