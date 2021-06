New Delhi: L’actrice de Bollywood Katrina Kaif est connue pour son corps de tueur et son niveau de forme physique élevé. L’actrice de ‘Zero’ s’est rendue sur son compte Instagram samedi 12 juin pour partager son parcours d’entraînement post COVID-19.

« De retour après le covid, j’ai dû être patient avec moi-même pour reprendre l’exercice – vous devez aller à votre rythme et écouter votre corps, vous avez de bons jours et puis des jours où vous vous sentez à nouveau épuisé. Allez-y doucement, faites confiance au processus de guérison de votre corps et donnez-vous du temps. Pas à pas », a écrit l’homme de 37 ans.

Katrina Kaif a partagé un test positif pour COVID-19 le 6 avril, un jour après que son petit ami présumé, Vicky Kaushal, ait été testé positif pour le virus.

Plus tard, le 17 avril, l’actrice a partagé qu’elle avait été testée négative pour le virus avec une belle photo en tenue jaune. « Négatif… (tous ceux qui m’ont vérifié, merci, c’était vraiment adorable, ils ont ressenti beaucoup d’amour) », a écrit l’actrice.

Katrina Kaif est une passionnée de fitness et partage souvent des articles sur son régime d’exercice et son entraînement. Découvrez-en quelques-uns ci-dessous.

Côté travail, Katrina a plusieurs projets dans sa cagnotte. L’actrice sera ensuite vue dans Sooryavanshi de Rohit Shetty face à Akshay Kumar. Le hit jodi partagera l’espace d’écran après plus d’une décennie. Katrina a également la comédie d’horreur Pawan Kripalani Bhoot Police avec les nouveaux arrivants Ishaan Khattar et Siddharth Chaturvedi. L’actrice joue dans Tiger 3 de Kabir Khan face à Salman Khan.