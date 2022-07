Katrina Kaif bouleversée par le camée de Ranbir Kapoor dans Govinda Naam Mera de Vicky Kaushal SANS BASE – un initié révèle la VÉRITÉ [Exclusive]

Vicky Kaushal se prépare actuellement pour son prochain film, Govinda Naam Mera, qui met également en vedette Bhumi Pednekar et Kiara Advani. Le film, produit sous Karan Joharla bannière, Productions du Dharmaest réalisé par Shashank Khaitan de Humpty Sharma Ki Dulhania et Badrinath Ki Dulhania célébrité. Maintenant, selon les nouvelles qui ont récemment fait surface, il y a un nouvel ajout au casting de Govinda Naam Merasous la forme de Ranbir Kapoorqui devrait apparaître dans le film mais dans un camée aux côtés Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar et Kiara Advani. Parallèlement à cette évolution, des affirmations ont également fait surface selon lesquelles Katrina Kaif est mécontent de cette évolution.

Katrina Kaif pas contrariée par le camée de Ranbir Kapoor

Selon un récent reportage sur le divertissement dans Mid-Day, Ranbir Kapoor sera vu dans un camée à Govinda Naam Mera, réalisé par Shashank Khaitan et produit par Karan Johar. Peu de temps après la parution de ce rapport, un autre article de News18 alléguait que la femme de Vicky Kaushal, Katrina Kaif, était contrariée par cette évolution. Pour ceux qui vivent sous un rocher, Katrina et Ranbir étaient dans une relation avant, qui ne s’est pas terminée dans les meilleurs termes. Cela étant dit, nous avons appris que le deuxième rapport est aussi infondé que l’idée de trouver de la neige dans le désert.

Katrina Kaif a trop mûri pour s’immiscer dans la carrière de Vicky Kaushal

Une source bien placée proche de Katrina Kaif a affirmé que la star avait surmonté Ranbir Kapoor il y a longtemps et qu’elle était trop mature pour être affectée par des équations strictement professionnelles. La source affirme que rien ne pourrait être plus sans fondement que ce rapport et que Katrina est trop sûre de sa relation avec Vicky Kaushal et dans un espace trop heureux pour se préoccuper de questions aussi insignifiantes. De plus, Ranbir avait apparemment tourné pour le camée bien avant que les deux n’aient même décidé de franchir le pas en tant que mari et femme. Enfin, ladite source déclare que de telles rumeurs ne sont rien de plus que des malices, visant les trois individus dans la mêlée.