Katrina Kaif attend-elle son premier enfant ? Cette vidéo de l’actrice de Tiger 3 mettra fin à toutes les rumeurs de grossesse

Katrina Kaif fait à nouveau la une des journaux parce qu’elle est loin du scanner multimédia, et il y a des rapports selon lesquels une fois de plus, la Tigre 3 l’actrice attend son premier enfant. Depuis Katrina je me suis marié avec une star de Bollywood Vicky Kaushal, l’actualité de sa grossesse a fait la une des journaux, et cette fois aussi, Kat attendrait son premier bébé. Mais il semble que la nouvelle soit loin d’être la vérité et cette dernière vidéo dévoilée par l’actrice de Tiger 3 mettra fin une fois pour toutes à toutes les rumeurs de grossesse.

Regardez la vidéo de Katrina Kaif mettant indirectement fin à ses rumeurs de grossesse.

Katrina, qui est prête pour sa prochaine sortie, Tigre 3, et le teaser du film sortira demain à 11 heures, a publié une vidéo de son soutien, et vous pouvez clairement voir qu’elle n’a pas de bosses et qu’elle a l’air en pleine forme et fabuleuse. Katrina reste à l’écart des médias par choix et ne veut pas faire souvent d’apparitions publiques, car l’actrice veut susciter la curiosité autour de son prochain blockbuster, Tigre 3 avec Salman Khan.

Pendant ce temps, en parlant de planification familiale, Vicky Kaushal a été interrogé sur ses projets futurs avec sa femme Katrina Kaif, où il a laissé entendre qu’il n’y avait aucune pression de la famille pour avoir un bébé et qu’il souhaitait que tout se passe de manière organique, tandis que plus tôt lors des rapports sur sa grossesse, une source proche de Katrina Kaif a révélé que l’actrice envisage d’avoir un bébé mais seulement après avoir terminé le programme de Jee Le Zaraa mettant en vedette Alia Bhatt et Priyanka Chopra dans des rôles principaux, et pour l’instant le film a été suspendu en raison de problèmes de dates de casting.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal forment actuellement le couple le plus aimé de la ville des guirlandes et les fans attendent avec impatience de les voir ensemble à l’écran. Dans une conversation exclusive avec BL, Vicky a révélé qu’elles attendaient toutes les deux un bon scénario et qu’elles ne le faisaient pas. Je ne veux rien faire pour ça.