Katrina Kaif assaillie par des fans à l’aéroport, l’équipe de l’actrice vient à son secours

Katrina Kaif est assaillie à l’aéroport, son équipe repousse les fans impatients – regardez la vidéo virale

Katrina Kaif est de retour dans la baie après s'être détendue aux États-Unis avec son mari Vicky Kaushal. Alors que la star de Sanju est revenue à Mumbai plus tôt cette semaine, Kaif a été repéré à l'aéroport de Mumbai aujourd'hui matin. À son retour, Katrina a été assaillie par des fans à l'aéroport et son équipe a dû la sauver de la foule excitée. Faites défiler vers l'avant pour regarder la vidéo de l'incident qui devient viral sur les sites de réseaux sociaux.