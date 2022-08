Katrina Kaif apparaîtra dans une robe rayée noire et blanche coûtant plus de Rs 1 lakh

Katrina Kaif est connue pour son apparence décontractée mais élégante. Elle se démarque toujours par sa mode avec son approche chic et décontractée de son style. Katrina fera bientôt une apparition sur Koffee With Karan avec ses co-stars de Phone Bhoot Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter. Elle a confirmé la nouvelle en publiant une photo d’elle avec la légende “N’importe qui pour Koffee ??”

Alors que ses fans sont ravis de la voir dans la série, sa tenue sur la photo, cependant, fait parler de lui. Sur les photos postées par Katrina, on la voit vêtue d’une robe chemise à rayures noires et blanches. Le prix de la robe a choqué tout le monde et fait parler les internautes !

La robe que Katrina porte provient de la marque Monse et coûte environ 1 390 USD, ce qui se convertit en Rs 1,10 000 INR ! Connue pour garder les choses simples, Katrina a gardé son maquillage minimal. Pour les accessoires, elle a opté pour une paire de créoles classiques et une paire de talons brillants et pailletés.





Le trio viendra promouvoir leur prochain film Phone Bhoot qui devrait sortir le 4 novembre. Le film est dirigé par Gurmmeet Singh et écrit par Ravi Shankaran et Jasvinder Singh Bath, produit par Excel Entertainment dirigé par Ritesh Sidhwani et Farhan Aktar.

Il devait auparavant sortir en salles le 7 octobre. Outre Phone Bhoot, on la verra partager l’écran avec Salman Khan dans Tiger 3 et avec Vijay Sethupathi dans Merry Christmas. Elle a également été signée par Excel Entertainment pour jouer dans Jee Le Zaraa avec Alia Bhatt et Priyanka Chopra.