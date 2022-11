Katrina Kaif affiche son baby bump sur une photo VIRALE ? L’actrice attend son premier enfant avec Vicky Kaushal ? Voici la vérité

Les nouvelles de la grossesse de Katrina Kaif font à nouveau la une des journaux grâce à ces dernières photos de ses sièges de Joyeux Noël qui deviennent virales où les fans sont convaincus qu’elle attend son premier bébé avec son mari Vicky Kaushal. Katrina Kaif a tourné son prochain film Joyeux Noël avec Vijay Sethupathi après le succès de Phone Bhoot et cette photo d’elle affichant son baby bump devient virale. Mais Katrina Kaif est-elle vraiment enceinte ? Non.

Katrina Kaif qui se prépare pour Joyeux Noël joue un rôle de premier plan dans le film et c’est apparemment l’un des rôles les plus difficiles, on pourrait la voir jouer le rôle d’une femme enceinte et c’est la raison pour laquelle vous pouvez voir une bosse. Katrina Kaif fera ses débuts dans le sud avec ce film et est sacrément excitée pour Joyeux Noël, elle aurait terminé le tournage du film. Katrina Kaif est extrêmement magnifique alors qu’elle affiche la bosse et ses fans attendent avec impatience que l’actrice annonce la bonne nouvelle.

Katrina et Vicky Kaushal se sont mariées en décembre dernier et le couple fêtera la première année de leur mariage. Les rumeurs de grossesse de Katrina ont commencé presque tous les mois et le couple n’a jamais parlé des spéculations, mais une source proche du couple révèle que si jamais Katrina et Vicky planifient leur premier bébé, elles le feront savoir à leurs fans et feront définitivement une annonce. maintenant, ils se concentrent sur leur carrière. Katrina attend la sortie de Tiger 3 avec la superstar Salman Khan. Vicky Kaushal se prépare pour The Immortal Ashwatthama qui aurait été mis de côté et maintenant le film est de retour sur les rails.