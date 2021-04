Passant par les hauts et les bas dont l’acteur Katrina Kaif a été témoin en plus de 15 ans qu’elle a passés à Bollywood, elle est clairement apparue comme la combattante proverbiale du ring qui attend toujours de surprendre tout le monde avec ses coups de poing à élimination directe. Katrina, qui continue de remporter des films à gros budget et jouit d’une énorme base de fans à la fois au niveau national et mondial, a maintenant trouvé un admirateur dans la superstar de la WWE Lana, également populaire sous le nom de CJ Perry.

Dans une interaction exclusive avec Showha de News18, CJ ‘Lana Perry’ a réagi à une question qu’un fan avait posée sur Quora. Lorsqu’on lui a demandé qui était le plus attrayant parmi la superstar de la WWE Lana et la star de Bollywood Katrina Kaif, Lana a immédiatement répondu: «Je dirais que Katrina Kaif est plus jolie que Lana. Elle est très étonnante et la personne la plus populaire du moment. «

Lana a commencé sa carrière à la WWE en 2014. Elle a peut-être commencé le voyage avec la moindre compréhension de la lutte, mais avec sa passion intense et son intérêt pour l’apprentissage des techniques de lutte, elle a réussi à laisser un impact indélébile sur ses fans.

Lana, qui attribue son succès en tant qu’interprète / actrice à la lutte, tient également à accepter les offres de Bollywood. «L’industrie indienne du showbiz est si énorme et j’aimerais vraiment y venir. C’est un rêve de faire partie d’un film indien. Je n’oublierai jamais la première d’un film de Bollywood qui s’était passé à Los Angeles. J’y ai assisté. Il y avait des milliers de personnes présentes. J’ai été complètement époustouflé par cela. C’était ma première rencontre avec Bollywood et la culture indienne. Cet incident s’est produit avant que je ne lance la WWE. J’ai été époustouflé parce que nous n’étions pas exposés à une telle expérience aux États-Unis auparavant. Je n’avais pas été exposé à une telle expérience. J’étais tellement fasciné. J’adorerais venir en Inde, comprendre les affaires de Bollywood. Quelqu’un me mettra peut-être dans son film. «Je visiterais certainement l’Inde lorsque la situation mondiale actuelle s’éteindrait.»

Regardez toute l’interview pour savoir avec quelle facilité elle a prononcé les dialogues populaires de Bollywood « Yeh Dhai Kilo Ka Haath » de « Damini » et « Mai Apni Favorite Hoon » de « Jab We Met » et se souvient des choses les plus inattendues qui lui sont arrivées en l’anneau.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici