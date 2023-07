Katrina Kaif a 40 ans, mais connaissiez-vous son vrai nom ? Découvrez des faits rares sur l’actrice de Tiger 3

Katrina Kaif est une actrice bien connue de Bollywood qui est apparue dans un certain nombre de films populaires. Cependant, beaucoup de gens ne savent peut-être pas que Katrina Kaif n’est pas son vrai nom. En fait, son nom d’origine est Katrina Turquotte, et elle est née à Hong Kong d’une mère britannique et d’un père indien. La raison du changement de son nom était due à son entrée à Bollywood. Lorsque Katrina est venue pour la première fois en Inde pour poursuivre une carrière d’actrice, elle a découvert que son nom de famille était difficile à prononcer pour les gens. En conséquence, elle a décidé de changer son nom de famille en Kaif, qui est un nom de famille courant en Inde. Katrina a déclaré dans des interviews qu’elle avait toujours ressenti un lien fort avec l’Inde, bien qu’elle n’y ait pas grandi. Elle a également déclaré qu’elle était fière de son héritage mixte et estime que cela lui a donné une perspective unique sur la vie. Katrina est devenue l’une des actrices les plus populaires de Bollywood, et son succès a contribué à faire tomber les barrières pour les autres acteurs et actrices qui viennent d’horizons divers.