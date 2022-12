Katrina Chen quitte le cabinet de la Colombie-Britannique, invoquant un «traumatisme de longue date» et la violence sexiste

L’ancienne membre du cabinet de la Colombie-Britannique, Katrina Chen, a déclaré qu’elle s’était retirée de la prétention à un nouveau poste ministériel afin de faire face à un «traumatisme de longue date» subi à la suite de violences sexistes.

Chen dit dans un communiqué publié mardi par le bureau du premier ministre David Eby qu’elle lui a demandé de ne pas la considérer dans son remaniement ministériel, alors qu’elle se concentre sur elle-même et son fils et prend “du temps et de l’espace pour guérir”.

Chen, qui a précédemment été ministre d’État à la Garde d’enfants et coprésidé la campagne d’Eby pour diriger le NPD, dit qu’elle est une survivante de la violence sexiste qui a été infligée plus d’une fois, y compris lorsqu’elle était enfant.

Elle dit que son traumatisme continue d’affecter sa vie et qu’elle “n’a pas encore été complètement déballée”, et elle demande la confidentialité.

Chen, dont la déclaration a été publiée à l’occasion de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence à l’égard des femmes, dit qu’elle se tient aux côtés de tous les survivants de la violence sexiste.

Le nouveau cabinet d’Eby assermenté à Government House mercredi comprend huit nouveaux ministres, dont le procureur général Niki Sharma.

Chen se dit « incroyablement fière » de son parcours et remercie ses électeurs, Eby, ses collègues et son personnel pour leur soutien.

Assemblée législative de la Colombie-Britannique