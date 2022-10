Katrik Aaryan-Alaya F partagera l’espace d’écran dans un thriller romantique, sachez où regarder

Un garçon amoureux, un présentateur de nouvelles, un chasseur de fantômes et bien d’autres, l’acteur polyvalent Kartik Aaryan sera vu dans et en tant que Freddy avec Alaya F sur Disney + Hotstar. Produit par Balaji Telefilms et Northern Lights Films, et réalisé par Shashanka Ghosh. Le film est un thriller au bord du siège et mettra en vedette Kartik Aaryan dans un avatar jamais vu auparavant. Le film sortira bientôt en exclusivité sur Disney+ Hotstar.

Gaurav Banerjee, responsable du contenu, Disney+ Hotstar & HSM Entertainment Network, Disney Star, a déclaré : « Il est maintenant temps d’accueillir la nouvelle superstar de Bollywood la plus en vogue, Kartik Aaryan à Disney+ Hotstar !! Le dernier blockbuster de Post Kartik, Freddy, sa prochaine sortie est un thriller, qui sort directement sur Disney+ Hotstar.





L’idole du pays, Kartik Aaryan, parlant de son association avec Disney + Hotstar, a déclaré: «Je me sens chanceux de faire partie de Freddy, l’histoire du film est quelque chose que je n’ai pas exploré auparavant. Cela m’a permis d’expérimenter mon métier et d’explorer de nouveaux territoires. J’ai hâte que le film sorte bientôt sur Disney+ Hotstar et j’espère que le public va adorer ce nouvel avatar.

Plus tôt, Kartik Aaryan a célébré la victoire emblématique du sportif Sunil Chetri en tant que troisième meilleur buteur parmi les joueurs actifs dans les matches internationaux. Selon la coupe du monde de la FIFA, Sunil a été honoré du titre prestigieux de troisième international masculin actif avec le plus haut score, et placé après deux des footballeurs les plus titrés, Christiano Ronaldo et Lione Messi.

Pour les non-initiés, Sunil Chetri est un footballeur professionnel indien qui joue en tant qu’attaquant et capitaine à la fois du club de la Super League indienne de Bengaluru et de l’équipe nationale indienne. Kartik lui-même aime jouer au football, et c’est son sport préféré. Il a été bu souvent en pratiquant ce sport. Il n’est donc pas choquant de le voir acclamer ce fort Sunil Chetri. Sur son Instagram, Kartik a partagé la publication Instagram de la FIFA et a écrit “Legend @chetri_sunil11. Vous nous rendez si fiers.”

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Kartik Aaryan est un joueur de football passionné, et il fait également partie du club de football All Stars qui comprend également des acteurs comme Ranbir Kapoor et Abhishek Bachchan.

LIS: Kartik Aaryan révèle que “son voyage n’a pas été facile”, dit que “le public est devenu ….”

Lors d’un récent événement organisé par CNN-News 18, l’acteur de Pyaar Ka Punchnama a déclaré qu’il était devenu célèbre après 7 ans de travail à Bollywood. Il a déclaré : « Le voyage a été très difficile. Heureusement, j’ai commencé à 20 ans, j’avais donc beaucoup de temps et cela a fonctionné à mon avantage. Mais ça a été un voyage de hauts et de bas. Pendant très longtemps, les gens ne connaissaient pas mon nom. Ils me connaissaient juste comme le monologue de Pyaar Ka Punchnama. C’est Sonu Ke Titu Ki Sweety qui a fait de moi un nom familier. Le film est venu alors que j’avais déjà passé sept ans dans l’industrie et que les gens ne savaient pas que j’existais.