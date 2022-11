Katina et Olajuwon se séparent après un an de mariage

C’est officiellement terminé pour le dernier couple debout de Marié au premier regard saison 14.

Katina Goode et Olajuwon Dickerson ont annoncé qu’ils se séparaient après un an de mariage. Les deux ont fait l’annonce le 11 novembre via une déclaration commune sur Instagram où ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas pris cette décision à la légère.

“Après un an de mariage et de réflexion et de considération, nous avons décidé de nous séparer”, indique le communiqué. «Cependant, ce n’était pas une décision facile à prendre. Nous quittons notre mariage avec énormément d’amour et de respect l’un pour l’autre. Nous demandons seulement qu’en ce moment, notre vie privée soit respectée.

Les époux basés à Boston ont célébré leur anniversaire le 23 juillet.

Avant les nouvelles d’aujourd’hui, Olajuwon a révélé lors de la Marié au premier regard réunion de la saison 14 qu’il a agi de manière immature en faisant continuellement des demandes de cuisine et de nettoyage envers sa femme.

Non seulement cela, mais Olajuwon a surpris Katina avec une nouvelle alliance brillante comme une validation de ses sentiments pour elle.

“Je dois te regarder en face pendant que je te dis ça”, a commencé Olajuwon. «Je vis d’une chose; travaillez dur aujourd’hui, concentrez-vous sur demain et le reste appartient à l’histoire. Vous incarnez cela », a-t-il poursuivi. “Vous m’avez appris que la patience et l’effort sont la clé d’une vie heureuse et d’un mariage heureux. Katina, je ne pourrais pas être plus heureux de t’appeler ma femme, et je le pense.

En septembre, Olajuwon a fièrement posté que lui et sa femme “s’aiment d’une manière que personne ne peut comprendre”.

Katina a également partagé son propre message sous-titré;

“Les gens recherchent toute leur vie cet amour que tu me donnes. J’apprécie vraiment la bénédiction quotidienne de Dieu qu’il vous permet de me donner tous les jours!”

La nouvelle de Katina et Olajuwon survient après que le couple #MAFS Boston Noi Phommasak et Steve Moy ont annoncé leur séparation en juillet.

Êtes-vous surpris que Katina et Olajuwon de Marié au premier regard la saison 14 se sépare ?