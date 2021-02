Le mois dernier, l’exécutif d’ABC Rob Mills a partagé un aperçu de la façon dont la série déciderait du prochain rôle principal de la franchise.

« Je dirais avec 99,9% certainement, le Bachelorette va être quelqu’un qui vient de l’une de nos saisons précédentes », a-t-il dit Variété à la mi-janvier. « Probablement Matt, mais au moins quelqu’un qui est familier à Bachelor Nation. »

Depuis le début, Katie a fait sensation dans la série de compétitions de rencontres. Non seulement elle a apporté un vibromasseur le premier soir, mais elle a été la première à dénoncer l’intimidation dans la série.

Cependant, elle n’est pas la seule candidate de la saison de Matt que les gens espèrent voir comme la Bachelorette conduire. Abigail Heringer, Bri Springs et Serena Pitt sont quelques autres qui ont fait fondre le cœur des fans de Bachelor Nation.

Jusqu’à ce qu’il y ait une annonce, nous devrons simplement attendre et voir qui sera le prochain leader de la franchise. Et comme Matt est toujours à la recherche de l’amour, ce n’est qu’une question de temps avant que les fans ne découvrent qui finit avec cette rose finale (et cette bague de fiançailles!).

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h sur ABC.