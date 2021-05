La saison de la star de BACHELORETTE, Katie Thurston, sera présentée en première le 7 juin.

34 hommes s’affronteront pour gagner Katie cœur, même si un seul l’emportera et fera d’elle leur fiancée.

3 Katie Thurston est la Bachelorette de la saison 17 Crédits: Craig Sjodin / ABC

Katie Thurston de The Bachelorette est-elle fiancée?

À la fin de la saison de Katie Thurston Bachelorette, le roi des spoilers Reality Steve a allégué que Katie était une femme fiancée.

Dans son podcast, Steve a déclaré: « Katie s’est définitivement fiancée à la fin de cela, et à moins qu’elle ne se sépare avant la finale, ce qui peut arriver, je suppose que tout peut arriver, mais elle est heureuse et engagée au moment où nous parlons, alors je m’attendrais à ce que dernier. »

Il a également distribué sur le trois hommes qui, selon lui, feront partie de son top quatre, en disant: « Blake Moynes fait les 4 derniers avec Greg Grippo (la première impression rose destinataire) et John Hersey. Ces 3 que je connais.

3 Thurston serait fiancé Crédits: Getty Images – Getty

Steve a ajouté: «Je ne sais pas encore qui est le 4e dans le dernier 4.

«J’ai entendu des noms mais je n’ai pas confiance en moi. Ces trois que je suis.

Qui est l’ex de Katie Thurston?

Thurston sortait avec humoriste Andrew Rivers.

Basé à Seattle, l’homme drôle compte 10000 abonnés Instagram.

Rivers a plaisanté sur sa relation avec Thurston dans son acte de stand-up le 4 avril.

«Je suis sorti avec cette fille plusieurs fois au cours de l’été, et un soir, nous étions sur le point de nous connecter, mais elle a juste eu un saignement de nez au hasard», se souvient Rivers dans une vidéo publiée sur son Instagram.

3 Thurston sortait avec le comédien Andrew Rivers Crédit: Instagram

Cela a tué l’ambiance, donc nous n’avons jamais fini par nous connecter cette nuit-là. Et puis à cause de la planification, je suis partie en tournée et elle avait son propre truc, nous ne pouvions plus jamais sortir. «

Rivers a continué à la nommer « la fille gode » en référence à la première fois que Thurston a rencontré un ancien célibataire Matt James et lui tendit un vibromasseur.

«Maintenant, il y a une fille que j’aime à la télévision avec un vibromasseur», a poursuivi le comédien. «J’étais un peu enracinée pour elle, mais je me suis aussi dit: ‘J’espère que vous obtiendrez la deuxième place.

La vidéo a été filmée avant qu’il ne soit annoncé que Katie serait la nouvelle tête de Bachelorette.

«J’ai l’impression qu’elle me doit», a plaisanté le comédien. «Parce que si nous nous accrochions, elle ne serait pas la fille au gode. … Je veux des redevances.

Comment puis-je regarder The Bachelorette?

La bachelorette sera présentée en première le 7 juin sur ABC.

Les saisons précédentes de l’émission sont actuellement disponibles en streaming sur Hulu avec un abonnement payant.

Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe accueillera la nouvelle série après Départ de Chris Harrison de la franchise.

La saison de Thurston aurait été si réussi qu’il s’est enveloppé tôt.

Les initiés ont partagé que la nouvelle star de la franchise était « en contrôle » et a très rapidement renvoyé beaucoup d’hommes à la maison.