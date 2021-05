Katie Taylor vs Natasha Jonas: l’icône irlandaise étudie Terence Crawford pour obtenir des conseils sur la façon d’être plus vicieux avant la défense du championnat du monde | Nouvelles de boxe

Qui sait d’où Katie Taylor invoque son côté méchant, mais sous sa voix douce et son sourire aimable se trouve l’un des combattants les plus accomplis au monde qui apprend encore de nouvelles façons de faire du mal.

Elle a observé comment Terence Crawford, le champion incroyablement méchant qui est aussi effrayant que Taylor est chaleureux, inflige de la douleur.

Si Taylor peut ajouter sa pure méchanceté, ce sera une autre corde à son arc, mais ce soir, contre Natasha Jonas en direct Billetterie Sky Sports, elle fait face à une épreuve sérieuse contre un adversaire rusé dont la mission de vengeance se prépare depuis neuf ans.

« Je peux certainement être meilleur », dit Taylor Sky Sports avant la défense incontestée du championnat des poids légers de ce soir.

Elle est invaincue en 17 ans, médaillée d’or olympique, championne du monde à deux poids et pionnière, mais elle n’est pas satisfaite de sa plus récente victoire contre Miriam Gutierrez.

«Je l’ai fait blesser plusieurs fois et je me suis précipitée pour obtenir l’arrêt», dit-elle. «De petites choses comme celles que je peux améliorer.

« J’ai regardé des gens comme Terence Crawford qui est absolument brillant pour arrêter les adversaires. Et » Sugar « Ray Leonard qui est l’un des meilleurs pour arrêter les adversaires, l’un des meilleurs artistes à élimination directe que nous ayons vus.

«Je les ai étudiés et observés ces derniers mois pour m’améliorer à m’asseoir sur mes coups de poing et arrêter mes adversaires lorsqu’ils sont blessés.

«Il y a beaucoup à apprendre de chaque combat, mais j’apporte de petites améliorations subtiles.

« Il s’agit de ralentir, d’apprendre à se détendre et de ne pas précipiter l’arrêt. S’asseoir davantage sur mes coups de poing. »

















Une Taylor capable de cet instinct de fin de combat sera un spectacle déchirant pour le paysage de la boxe féminine – leur reine ointe apportant des améliorations majeures à un stade où, âgée de 34 ans et vétéran de plus de 200 combats amateurs et professionnels, ses rivales attendent le déclin.

Jonas et son entraîneur Joe Gallagher voient au-delà de l’aura de Taylor et c’est ce qui rend le combat de ce soir si fascinant. La même attitude a presque vu Jonas bouleverser Terri Harper l’année dernière. Jonas a boxé Taylor deux fois, une fois célèbre aux Jeux olympiques de 2012 – elle sait comment regarder au-delà de la légende émergente de Taylor.

« Je pense qu’elle peut être blessée », a déclaré l’entraîneur de Jonas Gallagher à propos de Taylor. « Si les gens l’étudient assez longtemps et assez durement, vous verrez dans les combats où elle a été blessée. Elle a été attrapée, elle a vacillé, elle a été stupéfaite. »

Taylor et Jonas ont battu le record du moment olympique le plus bruyant des Jeux de Londres, le premier à autoriser la boxe féminine. Ils faisaient tous deux partie de l’histoire mais Taylor est reparti avec la médaille d’or et l’immortalité.

«Je ne me souviens même pas des combats», dit-elle en haussant les épaules à propos du partage de la bague avec Jonas.

















Jonas se souvient de chaque coup mais n’a revu sa défaite que huit ans plus tard: « Je n’en ai jamais ressenti le besoin. Ego, fierté, blessé. »

Taylor a vu au-delà des premières luttes de Jonas: «Quand elle a perdu contre Viviane Obenauf, elle n’a pas montré son meilleur.

«Elle a connu un début de carrière difficile et j’ai été déçu pour elle parce que je savais qu’elle était bien meilleure qu’elle ne le montrait.

« Au cours de ses derniers combats, elle est devenue la sienne. Elle a produit de grandes performances. C’est exactement là qu’elle appartient. »

Elle dit du match nul de Jonas avec Harper: « C’était un combat de l’année en termes de combats féminins. »

















Jonas a 36 ans et ce soir devrait être sa dernière chance d’être championne du monde. Taylor prévient: « Elle est très, très agressive, elle a un grand revers, elle est une solide puncheuse, elle a un bon cerveau, elle est très intelligente sur le ring. Mais j’ai aussi ces choses en abondance. »

Taylor est incroyablement active – elle s’est battue trois fois au cours des 18 derniers mois, y compris une revanche victorieuse contre sa rivale Delfine Persoon.

L’espoir pour les futurs challengers est que, avec sa place dans l’histoire assurée, la complaisance peut s’infiltrer. Elle doit sûrement se montrer bientôt une simple humaine. Pas encore, dit Taylor.

«Je ne suis pas fatigué de me lever le matin et de faire ces courses pour le moment!

«La boxe féminine a fait tomber les barrières, mais nous avons encore beaucoup à faire. Je veux abattre intensément ces murs pour que la prochaine génération monte, pour leur faciliter la tâche.

« Pour moi, c’est ce qu’est le véritable héritage. »

C’est Taylor à son aise sous les projecteurs, une introvertie qui comprend maintenant la puissance de sa propre voix ainsi que ses coups de poing.

Sur la question du fait que les femmes sont limitées à 10 tours de deux minutes au lieu de 12 tours de trois minutes, elle dit: « Il y a des avantages et des inconvénients. Avec des tours de deux minutes, c’est un rythme plus rapide, plus excitant à regarder. Avec trois -minutes rounds il y aurait plus de KO.

« Je n’ai pas de préférence, mais je fais des tours de trois minutes. J’apprécie le rythme rapide d’un tour de deux minutes. »

Il y a eu un moment cette semaine qui a réduit cette illustre athlète à la jeune fille avec un grand rêve qu’elle était autrefois – elle est tombée sur Roy Jones Jr, le grand américain de tous les temps qui entraîne maintenant Chris Eubank Jr, dans son ascenseur d’hôtel.

« Oh mon Dieu, Roy Jones Jr! »

« Je ne suis pas frappée par beaucoup de gens, mais c’est l’un des plus grands de tous les temps », sourit-elle d’un air étourdi.

Taylor a demandé une photo avec lui pour les souvenirs. Dans les années à venir, cette image montrera plus d’une légende de la boxe.

