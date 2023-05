Katie Taylor vise à prouver que les sceptiques ont tort dans une confrontation incontestée pour le titre avec Chantelle Cameron | Nouvelles de boxe

Katie Taylor a juré de continuer à prouver que les sceptiques avaient tort alors qu’elle vise à devenir une championne incontestée à deux poids lors de l’affrontement de samedi avec Chantelle Cameron.

La superstar irlandaise Taylor passe au poids super léger pour affronter l’invaincue Cameron, qui est devenue championne incontestée avec sa victoire par décision unanime sur Jessica McCaskill en novembre de l’année dernière.

La joueuse de 36 ans sait qu’il y aura ceux qui l’écarteront avant la confrontation à Dublin, malgré la compilation d’un record de 22-0 (6) depuis qu’elle est devenue professionnelle et est devenue la première combattante à vaincre Amanda Serrano dans son titre incontesté des poids légers. affrontement par décision partagée à New York en avril dernier. Elle embrasse ces doutes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Katie Taylor pense que son combat de retour tant attendu à Dublin contre Chantelle Cameron est un « combat spécial ».



« J’aime aussi prouver que les gens ont tort – j’aime quand certaines personnes parient contre moi », a déclaré Taylor. « C’était la même chose dans le combat d’Amanda Serrano.

« Beaucoup de gens l’avaient comme favorite dans ce combat et j’aime le fait que j’ai réussi et prouvé que ces gens avaient tort et j’ai une chance de le refaire le soir du combat.

« Certainement, très, très excité pour ce combat et très motivé. Je me sens en pleine forme et j’ai l’impression que ce sera la plus belle soirée de ma carrière jusqu’à présent. »

Comme Taylor, Cameron a réussi à affronter tous les arrivants depuis qu’elle est devenue professionnelle en 2017, la combattante de Northampton enregistrant un record de 17-0 (8) en route pour assurer sa place au sommet de la division des super-légers.

J’aime aussi prouver aux gens qu’ils ont tort – j’aime quand certaines personnes parient contre moi.

Le joueur de 31 ans est sur le radar de Taylor en tant qu’adversaire potentiel depuis un certain temps maintenant et lorsque Serrano s’est retiré d’un match revanche potentiel en raison d’une blessure, le médaillé d’or olympique de 2012 n’a pas tardé à viser Cameron.

« J’ai un œil sur Chantelle depuis quelques années maintenant », a déclaré Taylor. « C’est un combat que j’ai toujours voulu moi-même et faire l’ajustement d’Amanda Serrano à Chantelle Cameron a été fantastique parce que la motivation est plus élevée que jamais pour ce combat pour moi.

« Je pense que cela aurait été bien pire si je passais d’un combat d’Amanda Serrano à un adversaire obligatoire, un combat pour lequel je ne pouvais pas vraiment me lever. C’est un combat pour lequel je suis vraiment motivé, et elle l’est aussi.

« Je sais que je vais devoir être à mon meilleur le soir du combat et les gens disent que ce sera un combat encore meilleur que le combat d’Amanda Serrano, donc il y a un énorme appétit pour ce combat. Je ‘ Je suis juste excité à ce sujet et ravi que ce combat ait pu avoir lieu. »

Image:

Chantelle Cameron vise à infliger à Katie Taylor la première défaite de sa carrière professionnelle





Le combat de samedi à la 3Arena de Dublin sera la première fois que Taylor combattra dans son pays d’origine en tant que professionnelle et se déroulera devant une foule d’environ 8 000 personnes.

Taylor est ravi de pouvoir enfin boxer à nouveau chez lui et ne veut rien de plus que donner à ces fans de quoi se réjouir.

« J’ai toujours eu le soutien de mes fans locaux et c’est formidable d’avoir la chance de boxer ici », a déclaré Taylor.

« Il y a quelques années, je ne pensais pas que cela arriverait, d’avoir une chance de combattre à la maison donc devant les gens qui m’ont toujours soutenu depuis l’époque amateur.

« Je suis tellement, tellement excité et à cause de cela, cela pourrait être le plus grand moment de ma carrière jusqu’à présent – avoir une chance de devenir un champion du monde incontesté à deux poids devant le public de ma ville natale, devant les gens qui m’ont soutenu pendant des années et des années. »