Katie Taylor prend une décision claire et unanime sur Karen Elizabeth Carabajal pour défendre le championnat incontesté des poids légers | Nouvelles de boxe

Katie Taylor a devancé la challenger Karen Elizabeth Carabajal pour défendre le championnat incontesté des poids légers à la Wembley Arena de Londres samedi soir.

La star irlandaise Taylor a été un large vainqueur unanime, obtenant la décision 98-92 pour le juge Bence Kovacs, 99-91 pour Karoline Puetz et par un blanchissage 100-91 sur la carte de Victor Loughlin.

Carabajal avait été invaincu en 19 combats avant de rencontrer Taylor. Mais elle n’avait jamais boxé auparavant en dehors de l’Argentine et n’avait jamais combattu personne au niveau du champion. Elle a finalement été surclassée.

Image:

Katie Taylor salue ses supporters à la Wembley Arena





Taylor, qui est devenue professionnelle sur ce même site en 2016, a montré une vitesse de la main, un jeu de jambes et une précision supérieurs, et a poussé son avantage dans la seconde moitié du combat.

Carbajal a ressenti tout le poids des coups de poing de Taylor au cinquième tour alors que le timing de l’Irlandaise s’améliorait et qu’une combinaison gauche-droite faisait grimacer la Sud-Américaine.

Taylor a montré toute sa gamme de compétences au septième tour et a souligné sa supériorité avec trois autres coups de poing sans réponse. Au huitième, Carbajal a été déséquilibré par deux crochets rapides du gauche.

Carbajal est sorti en se balançant dans l’avant-dernier neuvième round et a été coupé sur le côté droit de son visage à la suite d’un choc accidentel de têtes.

Taylor a remporté le combat avant le tour final, mais de manière typique, elle a poursuivi une arrivée en tribune alors que deux mains droites en boucle ont secoué son adversaire.

“C’est évidemment une combattante dure et dure. Elle avait tout à gagner ici ce soir mais je pense que j’ai boxé très intelligemment. Elle était parfois maladroite. Mais je suis juste ravi de remporter la victoire”, a déclaré Taylor par la suite.

“Vingt-deux combats, 22 victoires. Toujours invaincu, toujours incontesté, c’est de cela qu’il s’agit.”

Il s’agissait de la septième défense consécutive de Taylor des titres unifiés IBF, WBA, WBC et WBO 135 lb et de son premier combat depuis sa victoire déterminante sur la grande rivale Amanda Serrano au Madison Square Garden de New York en avril.

Une revanche avec Serrano serait attrayante, mais l’objectif principal de Taylor est d’assurer un combat au stade ensuite.

“Peu importe qu’il s’agisse d’Amanda Serrano ou non, nous voulons le combat à Croke Park. 80 000 personnes. Chaque personne ici va y participer”, a-t-elle déclaré.

“Ce serait le plus grand événement de l’histoire de la boxe féminine.”

