Le mur vert intimidant à perte de vue a été remplacé par un bruit nerveux – ce n’était plus simplement le plafond de verre de l’acceptation brisé, il était complètement brisé en morceaux.

Katie Taylor vs Natasha Jonas n’était pas le combat pour la médaille d’or, mais c’était l’étalon-or, une dose révélatrice d’ambiance, de théâtre et d’excellence qui n’avait pas été auparavant associée à la boxe féminine.

Les Jeux Olympiques de 2012 ont été le tournoi qui a changé la boxe pour toujours; les combattantes n’ont pas seulement participé pour la première fois, elles ont brillé. Nicola Adams est devenu un héros national. Une adolescente nommée Claressa Shields valait la peine d’être surveillée. Et Taylor et Jonas ont écrit le premier chapitre de leur rivalité qui reprendra samedi, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Taylor a battu Jonas 26-15



Taylor a mis fin au rêve olympique de Jonas



Taylor se souvient du moment en 2009 où elle a appris que les Jeux Olympiques allaient enfin accueillir des boxeuses: «J’étais avec mes parents qui m’ont dit que [the rule] est passé « , dit-elle Sky Sports.

« De l’excitation pure parce que j’ai été tellement déçu quatre ans plus tôt quand je n’ai pas participé aux Jeux olympiques de Pékin. Entendre les mots que j’aurais une chance? C’était une journée si spéciale, le début de mon rêve d’enfance se réalisant. «

Jonas raconte Sky Sports: « Nous n’étions même pas en Angleterre à l’époque, nous étions à un camp d’entraînement en Suède. La presse suédoise était là pour nous filmer. Nous étions blottis autour d’une télévision en attendant l’annonce – nous nous sommes applaudis et nous nous sommes embrassés. »

La boxe était auparavant le seul sport olympique à autoriser les hommes mais pas les femmes, mais cela annonçait une nouvelle aube.

« C’est tout ce pour quoi nous nous sommes battus – tout change à partir de maintenant », a déclaré Nicola Adams à l’époque.

Les boxeurs ont été autorisés à porter des shorts, au lieu de jupes comme obligatoire, dans un changement de règle par l’Association internationale de boxe (AIBA), l’instance dirigeante de l’époque. Les individus sont devenus recherchés.

Jonas, le poids léger de Liverpool, est devenu la première boxeuse britannique qualifiée et deviendrait plus tard la première femme britannique dans un combat olympique. Elle a devancé Chantelle Cameron qui, l’an dernier dans le jeu professionnel, est devenue championne du monde. Jonas ne l’a toujours pas fait. Avant même le début des Jeux olympiques, des intrigues se déroulaient que Jonas tente de réhabiller aujourd’hui.

Adams, le poids mouche de Leeds, et Savannah Marshall, le poids moyen de Hartlepool, ont également été ajoutés à la liste masculine de l’équipe GB qui comprenait Anthony Joshua, Luke Campbell et Josh Taylor.

« Personne ne savait qui étaient ces trois boxeuses! Donc, nous faisions constamment des médias », se souvient Jonas de l’accumulation. « La boxe amateur est rarement à la télé. Nous n’étions pas comme Jess Ennis ou Rebecca Adlington. »

Natasha Jonas a une chance de se venger neuf ans plus tard



Jonas et Taylor se sont identifiés comme des menaces avant le tournoi



«Ce qui est étrange, c’est que Katie et moi, pendant quatre ans, étions dans la même catégorie de poids, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés avant la quatrième année», dit Jonas à propos de la rivale qui a défini son expérience olympique.

« C’est étrange parce que vous vous attendez à rencontrer les mêmes personnes tout le temps. Mais la profondeur des talents de l’équipe GB signifiait que parfois j’allais à un tournoi, parfois Amanda Coulson, parfois Chantelle Cameron.

« Donc je n’ai rencontré Katie qu’en 2011. »

Taylor a battu Jonas lors d’un tournoi en Bulgarie un an avant les Jeux Olympiques (un « combat de bord de votre siège », elle le décrit comme) mais a ensuite perdu en finale, une faille rare dans son armure. Mais la vedette irlandaise était, en raison de ses cinq championnats du monde amateurs, l’adversaire à surveiller.

«Nous avons identifié ce que nous appelons des« menaces »», dit Jonas à propos de sa stratégie avec Rob McCracken, l’entraîneur olympique qui est maintenant dans le coin d’Anthony Joshua.

« Katie a toujours été une menace. De plus, la Brésilienne Adriana Araújo, que Chantelle Cameron a boxée récemment, qui a finalement remporté le bronze. »

Le sentiment était réciproque, comme le dit Taylor Sky Sports: « Natasha a toujours été là ou à peu près tout au long de sa carrière amateur. Je savais que si je finissais par lui faire face, ce serait une bataille difficile. »

Il était difficile de ne pas regarder au-delà de votre premier adversaire vers la menace clé, mais cette tentation a été atténuée.

« L’équipe GB a emporté nos téléphones pour que nous ne puissions pas voir le tirage au sort, la réaction, les médias sociaux. C’était une bonne chose car il est naturel de déterminer qui vous pourriez dessiner.

« Vous pourriez avoir votre esprit sur quelqu’un mais ils sont bouleversés. Il est très rare de boxer la personne que vous attendez.

« Nous nous sommes débarrassés de cela en emportant nos téléphones. »

Jonas a battu l’américaine Quanitta Underwood lors de son premier combat: «Elle avait perdu contre Katie aux championnats du monde à la Barbade – c’était une décision qui aurait pu aller dans les deux sens. Elle n’était pas quelqu’un que nous avons identifié simplement parce qu’elle ne l’avait pas fait. bien dans ces championnats.

« Nous ne pensions pas qu’elle était aussi bonne qu’elle l’était! Certains pays ont un style de boxeur – les Américains sont pris au dépourvu et essayent de décrocher de gros coups alors nous avons essayé de frapper et de ne pas être touché, ne jamais lancer plus de trois coups . «

Nicola Adams et Anthony Joshua défilent leurs médailles d’or



Claressa Shields n’avait que 17 ans lorsqu’elle a remporté l’or à Londres 2012



Nicola Adams et son sourire contagieux sont devenus le visage du défi de boxe de l’équipe GB aux Jeux de Londres, sa personnalité affable gagnant ses fans alors que ses poings tourbillonnants gagnaient ses combats.

«Entre Nicola, Katie, Claressa Shields, Mary Kom et Sofya Ochigava – ils étaient le meilleur livre pour livre année après année», dit Jonas.

Adams a battu Kom de l’Inde et le triple champion du monde amateur Ren Cancan de Chine pour remporter l’or olympique.

Mais le parcours de Savannah Marshall était différent – les Jeux olympiques n’ont jamais vu le meilleur d’elle et elle a été éliminée après un combat, bien qu’elle ait battu l’éventuelle médaillée d’or Shields quelques mois plus tôt dans un résultat qui attend toujours d’être vengé.

Shields n’avait que 17 ans lorsqu’elle a perdu contre Marshall puis a remporté le bronze olympique. Depuis, elle a également remporté l’or en 2016, puis est devenue une championne du monde record de trois poids en tant que pro qui veut combattre à nouveau Marshall.

« Si je n’avais pas toutes ces médailles d’or et distinctions olympiques, personne ne se soucierait d’un combat entre moi et Savannah », a déclaré Shields Sky Sports récemment.

« Est-ce que ça va être une bagarre de va-et-vient? Non. Je serais aussi dominant que je le suis contre tous les autres combattants. Probablement plus dominant parce qu’elle parle tellement et que je veux la battre. »

Marshall a riposté: « J’ai frappé trop fort pour Shields. Je le fais. Elle ne veut pas savoir. »

Shields vs Marshall est l’un des meilleurs combats qui puisse être fait en boxe, où les graines ont été cousues en 2012. Tout comme Taylor vs Jonas, une démangeaison de neuf ans qui peut enfin être rayée pour l’opprimé britannique qui refuse de partir.

















Savannah Marshall: Je frappe trop fort pour Shields



Katie Taylor a remporté l’or à Londres 2012



«Quand ils ont tourné le rideau, tout ce que j’ai vu était une mer de vert», se souvient Jonas à propos des fervents partisans irlandais de Taylor.

Elle n’était pas habituée à l’avantage de la maison: «Nous allions constamment à des tournois. Nous n’avons jamais eu de tournois à domicile, sans parler des Jeux olympiques, le summum du sport amateur.

« Quand nous partons, le monde entier nous déteste! Nous nous sommes fait huer et nous n’avons été acclamés que si nous boxions les USA! Je ne savais pas quoi faire quand les gens m’ont acclamé aux Jeux olympiques. »

Taylor et Jonas ont produit un morceau brillant – il a créé le bruit de foule le plus fort de tous les événements à Londres 2012, avec 113,7 décibels.

« Je suis sorti avec un record olympique sans médaille! Sur le ring, ça se noie. Mais je me souviens du rugissement de la foule », dit Jonas.

Son meilleur travail contre Taylor lors de leur premier combat est survenu au cours de la seconde mi-temps, ce qui était frais dans son esprit.

«Aux Jeux olympiques, il s’agissait d’un départ rapide parce que vous n’aviez que quatre manches et que vous marquiez des points», dit Jonas.

« Mes entraîneurs m’ont dit: » Si vous commencez vite, vous gagnerez « . »

Taylor, l’éventuelle médaillée d’or, a gagné 26-15 mais Jonas a joué son rôle et se souvient: «Le Dr Wu, qui était alors président de l’AIBA, a déclaré que lorsqu’il envisageait la boxe féminine aux Jeux olympiques, c’était ce qu’il voulait. était un excellent commentaire.

« Peter Taylor [Katie’s father and then-trainer] disait: «Tasha était quelqu’un que nous avons identifié comme une menace parce qu’elle est l’une des boxeuses les plus améliorées du circuit».

« Même maintenant, je crois honnêtement que la seule personne qui aurait pu me battre à ces Jeux olympiques était Katie. C’est dommage que le combat ait été si tôt. »

















Natasha Jonas: Je vais prouver que les opposants ont tort contre Katie Taylor





Regardez ce TKO oublié de Natasha Jonas



Jonas, maintenant âgée de 36 ans et entamant probablement sa dernière chance de devenir championne du monde après un vaillant match nul avec Terri Harper l’année dernière, n’avait revu son chagrin olympique que l’année dernière.

« Je n’en ai jamais ressenti le besoin. Ego, fierté, souffrance. J’en suis toujours blessée. Je me souviens de moi dans cette situation », dit-elle.

«On a toujours pensé que nous entrerions à nouveau en collision au sommet de la pyramide. Le combat de Viviane Obenauf m’a jeté mais nous sommes de retour sur la bonne voie. Il y a des années, on pensait que cela se produirait.

« Neuf ans dans la fabrication, j’ai dû attendre longtemps. Nous ne sommes pas les boxeurs de 2012, nous sommes deux personnes différentes maintenant. »

Jonas a pris le temps de se rendre compte qu’elle a joué un grand rôle dans le tournoi qui a changé la boxe pour toujours.

« Je n’ai pas apprécié le moment où j’ai quitté les amateurs, et j’ai regardé en arrière. C’est la même chose maintenant. En tant qu’athlète en compétition, j’étais motivée par les résultats.

« Maintenant, je regarde en arrière, je vois que c’était un bon moment. Regardez combien de femmes ont rejoint la boxe depuis. Nous avons fait quelque chose de grand là-bas. »

Le titre incontesté des poids légers de Taylor est en jeu samedi, mais elle se souvient de Londres 2012 comme: « La première fois que le monde entier a vu la boxe féminine pour la première fois. »

Le bruit record sera remplacé par un silence inquiétant lorsque Taylor et Jonas se retrouveront à nouveau dans un combat de neuf ans. Leurs deux noms ont été prononcés lors de Jeux olympiques historiques, mais un seul peut promouvoir leur héritage.

