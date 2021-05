Katie Taylor défend les titres mondiaux contre Natasha Jonas mais la star irlandaise perdra-t-elle sa réputation imbattable? | Nouvelles de boxe

Katie Taylor défend ses titres mondiaux ce soir, mais Natasha Jonas pourrait-elle infliger une défaite bouleversée à la star irlandaise? Le Panel a fait ses prédictions …

Le champion du monde incontesté des poids légers affronte Jonas sur le projet de loi Chisora ​​vs Parker, en direct sur Sky Sports Box Office, dans une répétition de leur rencontre épique aux Jeux olympiques de Londres 2012, que Taylor a remporté aux points.

Mais Jonas pourrait-il prendre les ceintures de Taylor et mettre fin à son record professionnel parfait à l’AO Arena de Manchester?

Carl Froch

Katie Taylor a eu deux guerres avec Delfine Persoon, dont je pensais qu’elle avait un peu de chance de prendre la décision. J’ai marqué le premier combat contre Persoon.

Je ne pense pas que Taylor puisse arrêter Jonas, qui sera à son meilleur.

Il y a toutes les chances que ces combats difficiles puissent la rattraper. Je pense que Natasha Jonas sera bien meilleure que ce que beaucoup de gens attendent.

C’est un bon combat, mais je vois juste Taylor produire une autre performance dominante. Elle a un rythme de travail si élevé et elle est aussi dure qu’elle peut prendre une photo.

Je ne pense pas que Taylor puisse arrêter Jonas, qui sera à son meilleur. Taylor gagnera aux points.

Matthew Macklin

Natasha Jonas a montré contre Terri Harper qu’elle était très douée pour s’asseoir dans la poche et se battre à l’intérieur. L’un des meilleurs attributs de Katie Taylor sont ses pieds, et elle sera à l’intérieur et à l’extérieur, en utilisant cette vitesse de la main. Si Taylor peut le garder à longue portée, laissez aller les rafales de coups de poing, puis repartez. C’est probablement le meilleur plan de match pour Katie.

Si elle reste là trop longtemps avec Natasha, il pourrait certainement y avoir des moments explosifs.

Parfois, le cœur domine la tête, nous avons déjà vu cela avec Katie Taylor. Certes, dans le premier combat contre Persoon, elle a vraiment été entraînée. Si elle reste là trop longtemps avec Natasha, il pourrait certainement y avoir des moments explosifs, mais je pense que Taylor gagnera aux points.

Tony Bellew

Natasha Jonas a toutes les compétences pour le faire, mais Katie Taylor a parfois semblé imbattable.

















Tasha doit adopter la même approche que Delfine Persoon qui a poussé Taylor jusqu’au bout au Madison Square Garden. Elle doit juste sauter sur elle et ne pas s’arrêter, et c’est la seule façon de battre Katie Taylor. Vous n’allez pas vaincre Taylor dans un match de boxe. Vous devez vous rapprocher et travailler sans relâche.

J’espère que Tasha pourra réussir. Elle serait la première championne du monde incontestée de notre grande ville et je lui demande juste de le faire. Elle est définitivement capable de victoire, elle est là par mérite. Tasha devra gagner le respect de Taylor immédiatement, si elle veut gagner aux points.

Johnny Nelson

Je suis un grand fan de Natasha Jonas, car elle a été placée dans la position d’outsider, et je pensais en fait qu’elle avait gagné contre Terri Harper.

Ne pensez pas que Jonas a dépassé son meilleur, parce qu’elle ne l’est pas, et elle l’a prouvé.

Maintenant, elle monte sur le ring avec son vieil ennemi. Je les ai vus tous les deux boxer aux Jeux olympiques, et ce fut un combat féroce. Une chose que j’ai remarquée alors, la même chose que je remarque maintenant, la puissance de frappe de Katie est trois fois plus élevée que celle de Natasha.

Jonas doit peaufiner le plan de match, sinon Taylor la devancera. Mais si Taylor sous-estime Jonas de quelque manière que ce soit, elle se retournera. Ne pensez pas que Jonas a dépassé son meilleur, parce qu’elle ne l’est pas, et elle l’a prouvé. Je ne pense pas qu’elle soit assez occupée. Nous pourrions voir un drame, mais je pense que Taylor gagnera une décision de points serrés.

David Coldwell

Si Katie Taylor est encore fraîche, je pense qu’elle gagne aux points. Katie est très disciplinée, très bien éduquée et elle comprend ce qu’elle doit faire dans ces grands combats.

















Tasha venant de l’arrière de cette dernière performance contre Terri Harper, elle sera plus confiante. Elle cherchera à attraper Taylor avec des bombes, mais je pense que Katie n’aura qu’une longueur d’avance sur elle.

Ce sera un bon combat compétitif, mais je ne pense pas qu’il y aura de controverse sur le score.

Spencer Oliver

Natasha Jonas y verra une énorme opportunité. Elle pensera: « Il n’y a pas de pression sur mes épaules. » Natasha sort également de ce match nul avec Terri Harper, où j’ai senti qu’elle n’avait pas eu de chance de ne pas gagner, comme beaucoup de gens. Elle entrera avec plus de confiance.

















Jonas va avancer, elle est musclée et elle essaiera de forcer le rythme. Mais la vitesse de la main et la vitesse du pied de Katie Taylor se révéleront finalement cruciales dans un combat compétitif. Les coups de poing accrocheurs pourraient provenir de Taylor, ce qui influencera les juges. Je pense que Katie gagnera une décision de points serrés.

Andy Clarke

Je pense que Taylor gagnera aux points. Ce sera un grand combat tout au long, mais je pense juste que Taylor aura une longueur d’avance sur Jonas. Cela pourrait finir par être l’un de ces combats où sur les cartes, c’est assez large, et Jonas n’obtient pas vraiment trop de récompense pour ce qu’elle a fait.

















Je peux voir qu’il y a beaucoup de rounds où Jonas est absolument dans le combat, mais est devancé par Taylor. Cela pourrait bien être compétitif à chaque tour, mais Jonas n’en fait pas assez pour gagner beaucoup d’entre eux.

