Katie Taylor ? Claressa Boucliers ? Qui est la plus grande femme de tous les temps ? Taylor heureux “d’être impliqué dans la conversation” | Nouvelles de boxe

Qui est la « plus grande femme de tous les temps » ?

Claressa Shields est à la pointe du débat. Non seulement elle a remporté deux médailles d’or olympiques, mais elle est une titliste professionnelle multi-poids et trois fois championne incontestée.

Mais l’Irlandaise Katie Taylor est une autre championne légendaire. Elle a remporté les Jeux olympiques de Londres 2012 en tant qu’amateur, a également été une étonnante quintuple médaillée d’or mondiale et a défendu le championnat incontesté des poids légers à six reprises, en plus de passer aux super-légers pour remporter une ceinture WBO.

Katie Taylor est une pionnière du sport





Taylor, elle-même, laissera aux autres le soin de discuter de qui est la « GWOAT », la plus grande femme de tous les temps.

“Je ne sais pas qui est le GWOAT. Je pense que beaucoup de femmes peuvent vraiment participer à cette conversation. Mais je fais mon truc, [Shields] fait son truc et c’est super que nous ayons tous les deux un si grand impact sur le monde de la boxe”, a déclaré Taylor Sky Sports Nouvelles.

“C’est une combattante phénoménale et sa vitesse, sa classe sur le ring, son QI sont brillants à regarder. Je regarderais ce genre de boxe toute la journée. C’est génial d’être simplement impliqué dans la conversation sur qui est le GWOAT.”

Pour Taylor, il est très significatif que le meilleur combat de l’année à ce jour ait été soit son affrontement avec Amanda Serrano au Madison Square Garden, soit la confrontation épique entre Shields et Savannah Marshall.

“Je pense que les femmes prennent également de gros risques dans leur carrière. Les meilleures se battent contre les meilleures. C’est champion contre champion et c’est exactement ce que vous voulez voir en boxe”, a déclaré Taylor.

“Les deux prétendants au” combat de l’année “sont moi-même et Serrano et Claressa contre Savannah. Cela dit tout en soi. La boxe féminine est à un niveau record en ce moment et c’est formidable d’en faire partie.

“Je voulais amener la boxe professionnelle à un nouveau niveau et comment vous le faites, c’est être impliqué dans ces gros et méga-combats, être impliqué dans des combats que les gens sont vraiment intéressés à voir. Des gens comme Natasha Jonas, [Delfine] Persoon, les combats d’Amanda Serrano, vous avez vu Claressa Shields contre Savannah Marshall, ce genre de combats élève réellement le sport”, a-t-elle poursuivi.

“Ces combats sont vraiment des combats hérités. C’est ce genre de combats que les gens regardent. C’est absolument incroyable. J’ai vu les chiffres de Claressa Shields contre Savannah Marshall, deux millions de téléspectateurs et pour moi et Serrano, je pense que c’était 1,5 million C’est en soi un exploit incroyable. Lorsque vous êtes impliqué dans des combats qui intéressent réellement les gens, c’est exactement ce qui élève le sport.

C’est une marque des progrès qui ont été réalisés dans la boxe féminine. “Je ne pense pas que nous aurions pensé que ces nuits auraient eu lieu il y a 10 ans. C’est incroyable que cela se soit réellement produit. Les plus grands noms de la boxe professionnelle en ce moment sont peut-être des combattantes, ce qui est en soi incroyable”, a déclaré Taylor. .

“C’était vraiment un événement historique. La meilleure partie est que ce genre de nuits va inspirer ces jeunes filles. Ce pourrait être la première fois que ces jeunes filles regardent la boxe. C’est à cause de ces nuits que ces filles sont va mettre une paire de gants pour la première fois. C’est le début d’un voyage incroyable.

Taylor est dans le domaine de l’inspiration depuis un certain temps. Elle a ouvert la voie à la boxe amateur irlandaise et l’équipe nationale de son pays excelle actuellement. La championne olympique Kellie Harrington, la médaillée d’or mondiale Amy Broadhurst et l’olympienne Aoife O’Rourke ont toutes remporté des médailles d’or lors des récents championnats d’Europe amateurs qui ont vu l’Irlande remporter sept médailles au total.

“C’est incroyable, je pense que l’équipe nationale féminine, l’équipe amateur est probablement l’équipe la plus dominante au monde en ce moment. Nous revenons régulièrement des compétitions avec des médailles, des championnats d’Europe, des championnats du monde et des Jeux olympiques. Je suis juste ravie de voir leurs progrès également. L’avenir de la boxe féminine est très, très brillant chez nous. C’est tout simplement incroyable de voir leur succès. Des moments incroyables “, a déclaré Taylor.

“En fait, j’ai amené Amy pour s’entraîner avant mon dernier combat, c’est une gaucher fantastique, une grande, grande combattante et quand elle deviendra professionnelle, elle fera également des progrès incroyables là-bas. Je suis juste ravi de voir son parcours vraiment, de regarder tout le parcours de ces filles et c’est formidable d’avoir une influence sur leur carrière.”

Il y a aussi des pros en hausse qui chercheront à défier Taylor. Mikaela Mayer, Alycia Baumgardner et Caroline Dubois ont toutes boxé sur l’undercard Shields-Marshall. Le champion incontesté sera une cible éventuelle pour chacun d’eux.

“Nous verrons ce qui se passera. Il y a certainement beaucoup d’adversaires potentiels et je suis évidemment prêt et disposé à monter sur le ring contre l’une de ces filles. J’espère qu’il n’y aura pas de changement de garde. Je Je veux rester dans cette position pendant très, très longtemps”, a déclaré Taylor.

“Nous obtenons le respect que nous méritons. Nous obtenons la plate-forme. C’est juste un moment incroyable. Pour moi, personnellement, les gros combats ne manquent pas.

“Je ne pense même pas à la retraite. Je pense que tout le monde attend que je prenne ma retraite, mais je me sens très frais en ce moment. J’aime toujours mon sport.”

Taylor a ses propres rêves à poursuivre. La prochaine frontière pour la boxe féminine est d’organiser un combat de stade. C’est ce que la star irlandaise veut faire.

“Je pense qu’un rêve pour moi est de faire la une d’un énorme combat à domicile en Irlande”, a-t-elle déclaré. “L’idée de dire la tête d’affiche à Croke Park devant 80 000 personnes… C’est exactement ce que je pense que nous méritons tous. J’espère que cela arrivera bientôt.

“Un combat de retour en Irlande, un grand combat à Vegas serait incroyable. Je crois sincèrement que les gens n’ont pas vu le meilleur de moi et je veux juste continuer à m’améliorer.”