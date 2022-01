Katie Taylor affrontera Amanda Serrano le 30 avril au Madison Square Garden de New York dans un combat féminin historique | Nouvelles de boxe

Katie Taylor défendra son championnat incontesté contre Amanda Serrano le 30 avril au Madison Square Garden.

Elles deviendront les premières femmes à faire la une du lieu emblématique de New York lors de l’une des plus grandes soirées de boxe féminine de tous les temps.

Claressa Shields fait ses débuts au Royaume-Uni samedi prochain le 5 février, en direct sur Sky Sports, contre Ema Kozin sachant qu’une victoire mettra en place un méga-combat avec Savannah Marshall qui ajouterait à un point de repère 2022 dans la boxe féminine.

Taylor et Amanda Serrano se rencontreront au Madison Square Garden le 30 avril



L’Irlandaise Taylor a déclaré à propos d’affronter son rival de longue date Serrano: « C’est un combat que je voulais depuis très, très longtemps et je suis juste excité qu’il ait enfin lieu parce que c’est le genre de combats dans lesquels je suis le sport pour.

« Les gens parlent de ce combat depuis des années et il y a eu des moments où je me suis demandé si cela allait arriver un jour.

Claressa Shields fait ses débuts au Royaume-Uni samedi prochain, en direct sur Sky Sports



« Quand je suis devenu professionnel, mon objectif était de participer à d’énormes événements comme celui-ci, donc faire la une au Madison Square Garden dans un combat de cette ampleur est vraiment le summum du sport. C’est un lieu tellement emblématique et a accueilli tant de des moments historiques de la boxe et je crois vraiment que ce sera un autre. »

Serrano a déclaré: « C’est un rêve devenu réalité d’avoir l’opportunité de faire la une du Madison Square Garden et de le faire contre l’un des plus grands boxeurs de tous les temps à Katie Taylor.

Natasha Jonas se bat pour un titre mondial le 19 février, en direct sur Sky Sports Box Office



« Depuis que je suis une jeune fille, mon seul petit ami est la boxe. Je lui ai consacré ma vie, et cet événement fait que cet engagement vaut chaque minute. Le 30 avril, je vais écrire l’histoire pour moi, pour mon équipe, pour ma famille, pour Porto Rico, pour chaque Latina et Latino et pour toutes les femmes du monde. »

Calendrier Sky Sports Boxe

Dimanche 30 janvier à Tulsa

Robson Conceicao contre Xavier Martinez – Éliminateur du titre WBC des super-plumes

Nico Ali Walsh

Samedi 5 février à Cardiff

Chris Eubank Jr contre Liam Williams

Claressa Shields contre Ema Kozin – Titres IBF, WBA et WBC des poids moyens

Samedi 19 février à Manchester

Amir Khan contre Kell Brook

Les débuts professionnels de Frazer Clarke

Samedi 26 février à Glasgow

Josh Taylor contre Jack Catterall – titres super-légers incontestés

Nick Campbell contre Jay McFarlane – titre écossais des poids lourds

Samedi 5 mars à Fresno

José Ramirez contre José Pedraza

Dimanche 20 mars à New York

Edgar Berlanga contre Steve Rolls

Keyshawn Davis

Alexandre Zayas