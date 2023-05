Katie Taylor affronte Chantelle Cameron lors du retour à la maison à Dublin et du premier grand combat irlandais depuis la fusillade mortelle d’un gang

Lorsque Katie Taylor se rendra sur le ring pour son combat avec Chantelle Cameron, elle sera chargée d’apporter le premier combat majeur retour en Irlande depuis avant une fusillade de gangland en 2016.

À cette occasion, le 5 février à l’hôtel Regency de Dublin, avant la promotion « Clash of the Clans » avec en tête d’affiche l’Irlandais Jamie Kavanagh et le Portugais Antonio Joao Bento, quatre hommes armés ont attaqué la pesée et tué David Byrne du cartel Kinahan.

5 Byrne a été tué par balle au Regency Airport Hotel de Dublin Crédit : AFP

Les hommes armés étaient liés au gang rival Hutch, et la Garda – la police irlandaise – pense que leur cible n’était autre que Daniel Kinahan à la suite d’une fusillade survenue deux ans auparavant.

Les amis de Byrne, Sean McGovern et Aaron Bolger, ont également été blessés dans l’attaque coordonnée qui a impliqué deux des hommes armés portant des fusils AK-47 et portant des casques de style militaire et des uniformes de police de type SWAT.

Un autre membre de leur groupe était habillé en femme, et plus tôt ce mois-ci, deux hommes – Jason Bonney et Paul Murphy – ont été reconnus coupables d’avoir fourni des véhicules d’évasion et condamnés à de longues périodes de prison.

Kinahan, dont le père Christy et le frère Christopher Jr sont également recherchés par la Garda et d’autres forces de l’ordre européennes, réside aujourd’hui à Dubaï après avoir fui l’Irlande peu de temps après.

Le Kinahan Organized Crime Group a depuis été accepté par les tribunaux irlandais comme étant « impliqué dans le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et les exécutions de gangs » d’une valeur de plus d’un milliard de dollars, et l’année dernière, le gouvernement américain a offert une récompense de 5 millions de dollars pour des informations sur eux ou pour l’arrestation et la condamnation de ses dirigeants.

Au total, 18 personnes ont été assassinées dans la querelle en cours entre les Kinahan et les Hutch. Certains de ceux impliqués dans la promotion autour de Taylor-Cameron en sont même presque devenus collatéraux.

Jamie Moore, l’entraîneur de Cameron, a reçu en août 2014 une balle dans l’os de la hanche et du mollet devant la maison de Kinahan à Marbella, en Espagne, dans un autre cas d’erreur d’identité.

Ils étaient là pour tirer sur Kinahan et, alors que Moore se remettait de ses blessures, l’une des balles avait raté une artère de quelques millimètres.

5 L’événement Clash of Clans a été retiré en conséquence Crédit : AFP

Cameron a déjà été formé par Shane McGuigan mais a travaillé avec Moore, qui n’a aucun lien avec le crime, depuis qu’il a rejoint MTK Global – la société de gestion créée par Kinahan en 2006 et anciennement connue sous le nom de MGM.

La talentueuse Ellie Scotney a été retirée de l’undercard sur l’insistance de Cameron. Cameron a déclaré qu’elle avait été maltraitée par les McGuigans – une accusation que son ancien entraîneur a rejetée.

Le plus systématiquement, un prix a été payé en l’absence d’un combat significatif en Irlande – jusqu’à ce que Taylor vs Cameron soit annoncé.

Taylor a 36 ans et est sur le point de se battre pour la 23e fois d’une carrière professionnelle décorée qui a débuté en novembre 2016. Elle n’est pas seulement l’athlète active la plus populaire d’Irlande, elle est peut-être la meilleure combattante irlandaise de tous les temps.

En dépit d’être si influente sur la popularité croissante de la boxe féminine, la patriotique Taylor, basée dans le Connecticut – qui a combattu Alanna Nihell lors du tout premier combat féminin sanctionné en Irlande en 2001 – n’a pas été en mesure de se battre devant les supporters qui l’aiment le plus.

5 Taylor sera sûrement désespérée pour la victoire dans son combat de retour Crédit : Mark Robinson/Matchroom

Dans les années qui avaient suivi la fusillade au Regency, il n’y avait eu que des promotions dans les petites salles; Les années de gloire de Taylor se sont donc déroulées au Royaume-Uni et aux États-Unis, et le sport cher aux communautés ouvrières souvent troublées de Dublin – elles aussi, ont été façonnées par les Kinahan – en a littéralement payé le prix.

La Garda et les compagnies d’assurance ont été réticentes à soutenir la boxe professionnelle, ce qui rend la poursuite déjà difficile de la promotion d’une petite salle encore plus difficile à transformer en profit.

Les craintes entourant une répétition et les atteintes à la réputation subies par la boxe irlandaise signifiaient que le coût de l’assurance pour une promotion était 20 fois supérieur à celui de Belfast – qui a accueilli des combats impliquant non seulement Carl Frampton et Tyson Fury, tous deux alors associés dans un contexte de boxe avec Kinahan, mais, comme Frampton, un autre natif de Belfast en Ryan Burnett.

Pas plus tard qu’en 2019, il en coûterait dix fois plus pour assurer une promotion à Dublin qu’à Newry, une ville à une heure de route.

Entre l’annulation de « Clash of the Clans » et Taylor vs Cameron, l’Irlande – un pays avec une fière tradition de boxe – n’avait accueilli que 22 promotions professionnelles.

5 Cameron sera probablement un adversaire coriace pour elle Crédit : Mark Robinson/Matchroom

Matchroom, les promoteurs de Taylor vs Cameron, ont été la dernière grande organisation à opérer depuis l’Irlande lorsqu’ils ont organisé la victoire de Jorge Sebastian Heiland sur Matthew Macklin – qui avait alors aidé Kinahan à établir MGM, ou Macklin’s Gym Marbella, rebaptisé MTK en 2017 lorsque Macklin a également a vendu sa participation.

Les tentatives de Frank Warren d’organiser un combat entre Andy Lee et Billy Joe Saunders en 2015 ont finalement été annulées. Même en 2018, lorsque Matchroom avait précédemment tenté d’organiser l’un des combats de Taylor à Dublin, la Garda leur avait dit que « le climat n’était pas propice » à la poursuite de leurs plans.

En 2011, le grand cubain Guillermo Rigondeaux s’était rendu en Irlande pour arrêter Willie Casey. Bernard Dunne , le dernier combattant irlandais avant Taylor à s’être intégré au courant dominant, avait attiré des foules et une attention importantes entre 2005 et 2009.

5 Dublin se prépare à accueillir le combat attendu Crédit : Getty

Sans grandes promotions sur lesquelles figurer, les sous-cartes des collègues professionnels de Taylor ont également souffert. Une promotion professionnelle organisée en novembre 2022 était la première dans sa ville natale depuis quatre ans.

Taylor elle-même s’est battue pour la dernière fois à Dublin en tant qu’amatrice remarquablement populaire au Tralee Boxing Club, 15 jours après la fusillade – depuis quand l’ampleur des tentatives de Kinahan de laver sa réputation est devenue de plus en plus claire.

Le jour même de ce combat, des unités armées de la Garda surveillaient les rues de Dublin avant les funérailles d’Eddie Hutch – le frère de Gerry – qui avait été assassiné en représailles au meurtre de l’associé de Kinahan, Byrne.

Peu de gens, peu importe, auraient pu savoir que cela ferait si longtemps qu’elle ne reviendrait pas.

« Cela a été long à venir », a déclaré Taylor avant le combat avec Cameron au 3Arena à moins de trois miles de l’endroit où la fusillade a eu lieu qui avait contribué à son absence.

«Nous tournons définitivement une nouvelle page pour la boxe irlandaise. Espérons que ce sera la première nuit de nombreuses nuits ici à la maison.