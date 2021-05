Katie Taylor a des affaires inachevées avec Natasha Jonas et devrait offrir une revanche, déclare l’entraîneur du challenger britannique Joe Gallagher | Nouvelles de boxe

Katie Taylor a « des affaires inachevées » avec Natasha Jonas et devrait offrir une revanche immédiate, déclare l’entraîneur du challenger britannique Joe Gallagher.

La star irlandaise a battu Jonas par une mince marge de points, conservant ses titres mondiaux incontestés des poids légers avec des résultats de 96-94, 96-95 et 96-95 à Manchester.

Taylor et Jonas ont produit une rencontre passionnante, renouvelant leur rivalité après leur combat olympique de Londres 2012, et Gallagher pense qu’il y aura une énorme demande du public pour un match revanche.

Taylor a battu Jonas par un point solitaire sur deux des tableaux de bord



Jonas accueillerait favorablement un deuxième combat avec la star irlandaise



« Quel combat, saluez Katie Taylor et Natasha Jonas », a déclaré Gallagher Sky Sports. « Il a fallu neuf ans dans la fabrication et cela n’a pas déçu. Il a livré et plus encore.

«C’était un grand combat et la seule chose qui manquait était la foule. Pouvez-vous imaginer cette arène, pleine de 20 000 personnes.

« J’avais le niveau après huit heures. Tasha a perdu le neuvième, a réussi à donner à Katie le neuvième. Ronde 10, je pensais que Tasha avait gagné la première minute et demie et Katie a terminé en force. Cela aurait pu être à égalité, ou un tour à Tasha.

Lorsqu’il y a une demande pour un match revanche, ils doivent se retirer pendant que ce n’est pas une affaire terminée.

« J’ai dit à Tasha, » C’est un match nul, ou c’est un tour de ton chemin, ou un tour de son chemin. C’est très proche. «

«J’ai entendu des gens dire:« Katie a beaucoup d’obligations ». Oui, elle l’a fait, mais quand il y a une demande pour un match revanche, ils doivent se retirer pendant que ce n’est pas une affaire terminée. «

Taylor a suggéré qu’elle pourrait envisager de se battre contre Amanda Serrano et Jessica McCaskill, deux rivales basées aux États-Unis.

















Taylor dit qu’Amanda Serrano et Jessica McCaskill pourraient être de futurs adversaires



Les champions WBC, WBA, WBO et IBF devront peut-être également remplir des défenses obligatoires, mais Gallagher insiste sur le fait que Taylor devrait simplement considérer Jonas comme son prochain adversaire.

«Cent pour cent», dit-il. « Pourquoi ne le ferait-elle pas? Qui d’autre est là pour qu’elle se batte? »

«Sur le plan financier, sur tout le plan, tout ressemble à Natasha Jonas et Katie Taylor, et je pense que Natasha Jonas – c’est le combat logique pour Katie. C’était un combat si serré.

Jonas s’est également vu refuser un titre mondial l’été dernier, après avoir été tenu à un tirage au sort par décision partagée par Terri Harper, qui affrontera ensuite Hyun Mi Choi lors d’un affrontement d’unification le 15 mai. en direct sur Sky Sports.

Image:

Terri Harper affronte Hyun Mi Choi le 15 mai, en direct sur Sky Sports



Mais Gallagher doute que Jonas reçoive un jour un match retour contre Harper.

« Vous avez vu ce qui est arrivé au match revanche Terri Harper et Natasha Jonas », a déclaré Gallagher.

«Tout le monde a dit qu’ils en auraient un tout de suite, mais il n’y a aucun moyen au monde qu’ils mettent Terri Harper n’importe où près de Natasha Jonas qui a joué l’autre soir.

« Terri Harper, elle et [trainer] Stefy Bull, ils courent vers les collines. Ils sauteront derrière le canapé. Ils ne veulent pas de Natasha Jonas.

« Mais Natasha Jonas contre Katie Taylor, c’est un combat que je pense que tout le monde aimerait voir. »