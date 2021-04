Natasha Jonas pourrait soulever une objection au sujet des juges pour son combat contre Katie Taylor avec l’entraîneur Joe Gallagher avertissant que « les yeux du monde regardent ».

Jonas défie Taylor pour les titres mondiaux incontestés des poids légers le 1er mai en direct sur Sky Sports Box Office, dans une répétition de leur rencontre épique aux Jeux Olympiques de Londres 2012.

Mais l’entraîneur Gallagher a révélé comment les officiels du ring seraient soumis à un examen minutieux, l’équipe de Liverpudlian étant même prête à déposer une plainte officielle.

Défis Jonas pour les ceintures WBC, IBF, WBA et WBO de Taylor



















« Il y a eu des points d’interrogation sur quelques décisions de Katie Taylor et la décision de Natasha Jonas, nous voulons donc les meilleurs juges que les organes directeurs aient au bord du ring », a déclaré Gallagher. Sky Sports.

«Nous voulons que tout le monde parle de la qualité de ce combat et non plus des tableaux de bord controversés.

« Nous chercherons à savoir qui sont les juges affectés au combat et s’il y en a qui ne nous satisfont pas, nous souleverons une objection auprès du British Boxing Board of Control et des instances dirigeantes.

« Nous aimerions savoir qui ils sont, le plus tôt sera le mieux. »

Jonas s’est vu refuser un triomphe au titre mondial l’été dernier lorsqu’elle a dû se contenter d’un match nul chaudement disputé avec Terri Harper, la championne des super-poids plume WBC.

















Gallagher pense également que Taylor a eu la chance de recevoir une décision majoritaire dans sa défense du titre mondial contre Delfine Persoon en 2019.

« Si vous regardez Natasha Jonas et Terri Harper, tout le monde dans le monde pense que Natasha a gagné cette nuit-là, à l’exception de deux personnes », a déclaré Gallagher.

«Ensuite, vous avez vu Katie Taylor contre Delfine Persoon, tout le monde dans le monde pense que Persoon a remporté le premier, mais Katie Taylor l’a compris.

Les yeux du monde regardent cela et je ne peux pas laisser Natasha Jonas sortir de ce combat, se sentir durement fait, comme si elle en avait déjà fini avec le combat Terri Harper.

« Ils ont tous deux été impliqués dans des combats avec des scores litigieux. Nous devons nous assurer que ce n’est pas la bonne chose pour ce combat, et la bonne fille le mérite ce soir-là.

« Pas ce qu’elle a fait dans le passé ou ce qu’elle a maintenant, ou elle est venue sur le ring en tant que champion. Celui qui a fait le mieux, marque pour les tirs à l’atterrissage, et concentrons-nous sur le combat.

« Il faut que toutes les bases soient couvertes, même jusqu’aux juges, mais aussi l’arbitre. Les arbitres jouent un rôle énorme. Ils sont très mignons dans le fait à qui ils peuvent dire ‘pause’, à qui ils peuvent faire repousser, donner du repos aux gens. temps.

« Les yeux du monde regardent ça et je ne peux pas laisser Natasha Jonas sortir de ce combat, se sentant durement fait, comme elle l’a déjà fait avec le combat Terri Harper. »