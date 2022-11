Katie Stevens enceinte, fait ses débuts avec Baby Bump aux CMA Awards 2022 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Un bébé est en route pour Katie Stevens et Paul DiGiovanni! Les tourtereaux ont assisté aux CMA Awards 2022 le 9 novembre et ils ont eu une annonce très surprise à faire sur le tapis rouge. Katie a confirmé qu’elle était enceinte en montrant son baby bump pour la première fois dans sa robe. Elle a bercé ses mains autour de son ventre et a posé sur le côté pour que les caméras puissent capturer son ventre en pleine croissance pendant cette belle période. Paul était à ses côtés pour ce moment excitant et posa sa main sur sa bosse alors qu’ils posaient pour des photos.

Katie et Paul, qui est un auteur-compositeur et batteur de Nashville pour Les garçons aiment les filles, se sont mariés en octobre 2019. Ils se sont mariés lors d’une cérémonie romantique à Nashville devant 250 invités. Le mariage a eu lieu après des fiançailles de près de deux ans, alors que Paul proposait de Le type gras actrice le soir du Nouvel An 2017. Katie et Paul ont commencé à se fréquenter en 2013, donc les fiançailles étaient définitivement longues à venir.

“Je suis tellement excitée de l’appeler mon mari”, a déclaré Katie Personnes apres le mariage. “Être mari et femme signifie que nous serons toujours là pour nous aimer, nous soutenir et nous protéger. Je suis tellement reconnaissante d’avoir Paul avec qui faire ça ! Ce petit est le premier enfant des deux stars.

Paul est en fait nominé aux CMA Awards pour avoir produit Jordan Davis et de Luke Bryan chanson “Buy Dirt”. Pendant ce temps, le prochain film de Noël de Katie, Une journée portes ouvertes de Noëlsera présenté en première sur Discovery + le vendredi 11 novembre. Ce sera son premier grand rôle depuis la fin de Le type gras en 2021. Katie a joué le personnage principal de l’émission, Jane Sloan, lors de sa diffusion de 2017 à 2021. Elle était auparavant une star de la série Semblantet était un concurrent sur Idole américaine en 2010.

