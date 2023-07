Katie Salmon de Love Island horrifiée alors que sa voiture est vandalisée et brisée en morceaux

La star de LOVE Island, Katie Salmon, a été horrifiée ce matin en découvrant que sa voiture avait été vandalisée.

La jeune femme de 27 ans a partagé une photo de son pare-brise complètement brisé et a offert à ses abonnés une récompense en échange d’informations sur qui aurait pu le faire.

Upset Katie a écrit : « Je ne comprends vraiment pas les humains. Comme pourquoi être un clochard? Si quelqu’un a vu qui a fait cela, merci de me le faire savoir pour une récompense.

« Je sais qui cela pourrait être mais si vous pouvez confirmer, merci. »

Plus tôt cette année, Katie a été arrêtée après une bagarre qui l’a laissée saigner.

La maman d’un enfant a été interrogée par police mais libéré sans inculpation après une dispute.

Katie aurait été « embarrassée » par l’incident – ​​disant à des amis qu’elle le regrettait.

« Katie s’est retrouvée dans une dispute très animée et la police a été appelée », a déclaré une source.

«Elle a saigné du visage et de la bouche et a passé quatre heures aux urgences après l’appel d’une ambulance.

« Elle est allée avec la police pour être interrogée. Elle a maintenant été libérée sans inculpation et est de retour à la maison avec sa fille.

Katie, qui est devenue célèbre sur Love Island en 2016, a connu quelques années difficiles, aux prises avec une dépression post-natale après les deux Thiaga.

Sa fille est née avec une tumeur à hémangiome, qui s’est développée rapidement au cours des premiers mois de sa vie – finissant par la taille d’un poing sur le côté de son visage.

Bien que la tumeur ne soit pas mortelle ou douloureuse, la situation a mis énormément de stress sur la star et son fiancé Harry, qui ont décidé de se séparer en conséquence.

Katie nous a dit précédemment : « La vérité est que j’ai été confrontée au grave baby blues et je peux seulement dire qu’être mère a été l’un des défis les plus difficiles que j’aie jamais eu à relever dans ma vie.

« Je n’ai pas parlé ouvertement parce que j’ai voulu protéger ma fille. Nous avons tous les deux traversé beaucoup de choses, elle était en fait prématurée de six semaines et était en soins intensifs et quelques semaines après avoir découvert qu’elle avait une marque sur le côté de son visage, qui s’est avérée être un hémangiome, qui est une tumeur vasculaire.

« Il est devenu exceptionnellement grand à partir du moment où elle avait trois semaines jusqu’à la taille d’un poing sur le côté de son visage. Cela affectait sa vue parce qu’elle ne pouvait pas vraiment voir d’un œil.

