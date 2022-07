Katie Sadleir, PDG de la Fédération CWG, sera parmi les administrateurs sportifs mondiaux qui se réuniront en Inde pour discuter d’Esports

Dirigés par la PDG de la Fédération des Jeux du Commonwealth, Katie Sadleir, les meilleurs administrateurs sportifs mondiaux discuteront de la croissance de l’esport en Inde ainsi que de son avenir potentiel à l’échelle mondiale, alors que la Confédération de l’industrie indienne (CII) organisera la conférence Esports 2022, ‘Rise of Esports – La frontière émergente’, vendredi.

Depuis sa prise en charge l’année dernière, l’ancien nageur olympien Sadlier a encouragé le développement des sports électroniques à l’échelle mondiale et a également initié l’inclusion de ce sport aux Jeux du Commonwealth, compte tenu de l’engagement actif des moins de 30 ans dans les sports électroniques. Selon le site Web du Commonwealth, on estime que 60 % de la population totale du Commonwealth, soit 2,5 milliards de personnes, ont moins de 30 ans.

Plus tôt, la Fédération des Jeux du Commonwealth a annoncé Esports comme événement pilote aux Jeux du Commonwealth de cette année à Birmingham. Les Jeux asiatiques l’ont déjà annoncé comme un sport médaillé régulier de la prochaine édition 2022.

Parmi les autres dirigeants, qui se joindront également à la conversation, figurent : Vlad Marinescu, président de la Fédération internationale d’esports, Darren Kwan, président de la Fédération australienne d’esports, Vinod Tiwari, président de la Fédération indienne d’esports et directeur des relations internationales et des CNO, Conseil olympique d’Asie et Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et membre du conseil d’administration et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques, entre autres.

La conférence se déroulera virtuellement.

“L’esport est l’un des développements les plus excitants du paysage sportif indien. Il existe déjà des données solides indiquant que les fans de sport indiens sont prêts à se lancer massivement dans l’esport et que l’Inde est l’un des marchés émergents les plus importants pour ce genre à travers le monde. Nous saisissons cette opportunité et la capitalisons avec les bonnes connaissances et les bonnes approches et cadres institutionnels », a déclaré Anupam Goswami, président du Comité national des sports de la CII et PDG de Mashal Sports & League Commissioner, Pro Kabaddi League.

