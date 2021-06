Katie révèle une agression sexuelle et parle de consentement

La star de « Bachelorette » Katie Thurston a partagé une expérience passée d’agression sexuelle dans l’épisode de lundi.

Thurston, 30 ans, est connue pour être séropositive, mais elle a dit qu’il avait fallu beaucoup de temps pour y arriver.

L’ancien candidat au « Bachelor » a souligné l’importance du consentement et l’émission a partagé les coordonnées de RAINN.

La star de « Bachelorette » Katie Thurston a parlé d’une expérience passée d’agression sexuelle dans l’épisode de lundi, au cours duquel elle a souligné l’importance du consentement.

La star de télé-réalité de 30 ans s’est fait un nom lors de la saison de Matt James de « The Bachelor » au début de cette année en tant que femme à l’aise et ouverte à parler de sexe. Mais il lui a fallu beaucoup de temps pour en arriver là après avoir été « impliquée dans une situation où il n’y avait pas de consentement » il y a environ 10 ans, lors d’une célébration du Nouvel An, a-t-elle déclaré dans l’épisode de lundi.

« Ce n’est pas quelque chose que je souhaite à qui que ce soit », a déclaré Thurston. « J’étais dans le déni de ce qui s’était passé, à tel point que j’ai essayé de nouer une relation avec lui parce que je ne voulais pas croire ce qui s’était réellement passé. Quand cela n’a pas fonctionné, pendant des années, j’ai eu une relation très malsaine avec le sexe. Je ne voulais pas avoir de relations sexuelles, ce qui affecte une relation. Je n’aimais pas parler de sexe. Il m’a fallu beaucoup de temps pour en arriver là où je suis maintenant en étant ouvert et à l’aise d’en parler et de m’aimer et accepter des choses que je ne peux plus contrôler. »

Elle a ajouté : « Pendant longtemps, je me suis sentie responsable d’être trop saoul, trop irresponsable, trop stupide. Mais ce n’est pas de ma faute. Parce que le consentement est important et je ne l’ai pas donné ce soir-là. »

Thurston a déclaré que partager son histoire était «libérant»

Thurston a déclaré qu’elle se sentait « libérée » en partageant son passé avec les neuf hommes lors de son rendez-vous de groupe, ce qui a demandé aux candidats de discuter d’expériences difficiles. Elle a dit qu’elle n’avait pas l’intention de partager son histoire, mais qu’elle était inspirée par la vulnérabilité des autres, qui partageaient les luttes contre l’alcool et la mort d’un conjoint.

Suite:Récapitulatif du « Bachelor »: Colton prend au sérieux les agressions sexuelles lors d’une conversation avec Caelynn

« Je veux juste que vous sachiez que j’ai parcouru un long chemin dans ce que j’étais il y a 10 ans », a-t-elle déclaré, soulignant « à quel point le consentement est important, à quel point la communication est importante et à quel point il est important de ne pas culpabiliser quelqu’un pour ne pas avoir assez de relations sexuelles avec eux. »

Elle a poursuivi: « C’est quelque chose de vraiment important qui s’est produit dans ma vie qui, à certains égards, m’a vraiment façonné exactement qui je suis aujourd’hui. Et donc avec vous les gars partageant vos histoires, j’ai pensé qu’il était important de partager les miennes aussi. »

‘The Bachelorette’ suggère des ressources pour ceux qui ont subi une agression sexuelle

Avant de passer à la publicité, l’émission a fourni aux téléspectateurs les coordonnées de RAINN, le réseau national de viol, d’abus et d’inceste. Un guide des médias publié le mois dernier par une coalition dédiée à l’amélioration des représentations de la santé mentale dans le divertissement qui comprenait Disney, la société mère d’ABC, a souligné l’importance de donner aux téléspectateurs de tels outils pour les aider à faire face et à demander de l’aide après avoir introduit des sujets difficiles et potentiellement déclencheurs.

Suite:Hollywood a une histoire sordide avec des représentations de la maladie mentale. C’est essayer de faire mieux.

Plus tard dans la date du groupe, les concurrents ont applaudi la franchise de Thurston et ont montré leur soutien.

« Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé », a déclaré Connor B.. « Merci de nous avoir fait suffisamment confiance pour nous en parler. Cela signifiait beaucoup. »

La Bachelorette a reflété que s’ouvrir sur son passé « avait l’impression de prendre le contrôle de cette situation et de ne plus la laisser me contrôler ou contrôler ma douleur. À la fin, j’ai juste ressenti un soulagement. »

Si vous êtes une survivante d’une agression sexuelle, vous pouvez appeler la hotline nationale contre les agressions sexuelles au 800.656.HOPE (4673) ou visiter hotline.rainn.org/online et recevoir un soutien confidentiel.

