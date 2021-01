Katie Price a désespérément besoin que son fils Harvey rencontre son demi-frère secret et craint que le jeune ne sache même pas pour son frère.

La maman de cinq enfants, qui a récemment placé son fils aîné de 18 ans, à temps plein, a déjà dit à son père Dwight Yorke que «la porte est toujours ouverte» pour lui.

Maintenant, elle espère voir Harvey rencontrer enfin le fils de Dwight, Orlando, né en 2007.

Katie, 42 ans, qui a tourné un documentaire de la BBC sur sa vie avec Harvey, dit qu’elle ne sait même pas si Orlando se rend compte qu’il a un frère.

Elle a déclaré au Sun: « Son père ne s’est jamais attaché à lui. C’est bizarre – je ne sais pas pourquoi et je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas être en contact.







(Image: prix katie / Instagram)



«J’adorerais que Dwight regarde le documentaire et tendre la main à Harvey. J’ai toujours dit que la porte était ouverte pour Dwight quand il voulait entrer en contact.

«À la fin de la journée, Harvey n’a rien fait de mal, il est innocent et mérite de connaître son père et de rencontrer son demi-frère.

Elle a ensuite demandé ce que Harvey avait fait pour être privé d’une relation avec son père et de la chance de rencontrer son frère, qui ne le savait peut-être même pas.







(Image: Clive Mason / ALLSPORT)









(Image: Daily Mirror)



Documentaire Katie Price: Harvey and Me est diffusé le 25 janvier à 20h30, et l’ancien mannequin glamour espère que Dwight le regardera.

L’émission de la BBC documentera la vie de Katie en tant que soignante de son fils.

L’année dernière, Katie a frappé Dwight lorsque Harvey a été transporté d’urgence à l’hôpital lorsque sa température a grimpé à 42 ° C et qu’il avait du mal à respirer.

Elle a fâché: «Que vous vouliez faire partie de la vie de votre fils ou non, vous l’avez toujours créé et il est toujours votre fils.







(Image: katieprice / Instagram)



« Si vous savez que votre fils est aux soins intensifs et qu’il y a une chance qu’il meure, en tant qu’être humain avec des sentiments, vous devriez entrer en contact. »

Harvey a un certain nombre de problèmes de santé, y compris le syndrome de Prader-Willi, l’autisme et la cécité partielle.

Le miroir a contacté les représentants de Dwight pour commentaires.