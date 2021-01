Katie Price voit de nouvelles maisons pour son fils Harvey dans la première bande-annonce de leur nouveau documentaire de la BBC.

L’ancienne mannequin glamour et star de la télé-réalité a annoncé cette semaine qu’elle avait pris la décision difficile de placer Harvey à temps plein.

Katie, 42 ans, a élevé à elle seule Harvey, qui a le syndrome de Prader-Willi, l’autisme et est partiellement aveugle, depuis sa naissance et le couple partage un lien très étroit.

Après que Harvey a eu 18 ans l’année dernière, Katie a passé six mois à chercher le bon endroit pour lui dans l’espoir de pouvoir vivre une vie plus indépendante.







Les scènes émotionnelles sont capturées dans la nouvelle émission de la BBC Katie Price: Harvey and Me, qui se concentre sur la vie de Katie en tant que soignante d’un enfant handicapé alors qu’il atteint l’âge adulte et les décisions qu’elle est obligée de prendre.

Une nouvelle bande-annonce pour le documentaire unique commence avec Harvey célébrant son 18e anniversaire avec une fête dans le jardin de la famille.

Alors qu’elle le regardait ouvrir ses cartes, Katie réfléchit: « Les choses changent quand on a 18 ans pour n’importe qui. On devient adulte. Alors que pour Harvey, il a des besoins complexes. »

On la voit ensuite prendre le bras de son fils et lui demander s’il était « excité » de regarder un collège alors qu’ils sont assis ensemble dans la voiture.







Après avoir regardé autour de l’immeuble, un travailleur de la santé emmène Katie de côté et avertit Katie que si le placement n’était pas bon pour Harvey, cela pourrait avoir un impact sur sa santé mentale et son bien-être.

«Je dois laisser Harvey avoir le meilleur cliché de la vie», a expliqué Katie à la caméra.

«Tant que tu es heureuse, je suis heureuse», a-t-elle été vue plus tard en disant à son aîné.

« Exactement bébé, » répondit doucement Harvey.





Cette semaine, Katie a fait part de ses espoirs que Harvey emménage dans un collège résidentiel où il apprendra de nouvelles compétences grâce à du personnel qualifié.

S’ouvrant sur le mouvement angoissant, Katie, 42 ans, a déclaré au Sun: «Cela me brise le cœur. Je ne veux pas qu’il pense que je suis juste en train de me débarrasser de lui. »

«C’est tellement bouleversant de penser que je ne le verrai pas tous les jours, mais c’est la meilleure chose pour Harvey et nous devons penser positivement.

«C’est sa chance de vivre une vie indépendante, d’acquérir des compétences et de socialiser avec des gens autres que moi», a-t-elle déclaré.

Katie Price: Harvey and Me sera diffusé à partir du 25 janvier et sera disponible en streaming sur BBC iPlayer.